  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

بازداشت یکی از سرکردگان برجسته حزب منحله بعث در عراق+ تصویر

بازداشت یکی از سرکردگان برجسته حزب منحله بعث در عراق+ تصویر

نیروهای حشد شعبی در جدیدترین عملیات خود یکی از سرکردگان برجسته حزب منحله بعث را شناسایی و بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، نیروهای حشد شعبی موفق شدند در جدیدترین عملیات امنیتی خود عبدالرزاق عوده یکی از سرکردگان برجسته حزب منحله بعث را بازداشت کنند.

بر اساس این گزارش، عملیات مذکور بعد از رصد اطلاعاتی چند هفته‌ای تحرکات عوده در عراق صورت گرفت. وی یکی از عناصر مؤثر در رژیم سابق عراق بوده که در ارتکاب جنایات علیه ملت این کشور از جمله اعدام بسیاری از افراد بی گناه دست داشته است.

همچنین گزارش شده که این شخص دست به تحرکاتی علیه امنیت عراق زده و با دیگر سرکردگان حزب منحله بعث با هدف ایجاد فتنه در این کشور در ارتباط بوده است.

نیروهای حشد شعبی اعلام کردند که اجازه نخواهند داد این حزب بار دیگر عراق را به دوران تاریک گذشته بازگرداند.

الحشد الشعبی یطیح بالمدعو عبد الرزاق أحد القیادیین البارزین فی حزب البعث

کد خبر 6619580

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها