بازداشت یکی از سرکردگان برجسته حزب منحله بعث در عراق+ تصویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، نیروهای حشد شعبی موفق شدند در جدیدترین عملیات امنیتی خود عبدالرزاق عوده یکی از سرکردگان برجسته حزب منحله بعث را بازداشت کنند.

بر اساس این گزارش، عملیات مذکور بعد از رصد اطلاعاتی چند هفته‌ای تحرکات عوده در عراق صورت گرفت. وی یکی از عناصر مؤثر در رژیم سابق عراق بوده که در ارتکاب جنایات علیه ملت این کشور از جمله اعدام بسیاری از افراد بی گناه دست داشته است.

همچنین گزارش شده که این شخص دست به تحرکاتی علیه امنیت عراق زده و با دیگر سرکردگان حزب منحله بعث با هدف ایجاد فتنه در این کشور در ارتباط بوده است.

نیروهای حشد شعبی اعلام کردند که اجازه نخواهند داد این حزب بار دیگر عراق را به دوران تاریک گذشته بازگرداند.