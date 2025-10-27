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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

رئیس بیست‌وهفتمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی منصوب شد

رئیس بیست‌وهفتمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی منصوب شد

رئیس بیست‌وهفتمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره شهید مطهری منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سیدجلیل حسینی، معاون آموزشی وزارت بهداشت، به عنوان رئیس بیست‌وهفتمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، نوزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و هشتمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی منصوب شد.

بیست‌وهفتمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، نوزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و هشتمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی از مهم‌ترین رویدادهای علمی و آموزشی کشور در حوزه آموزش علوم پزشکی به شمار می‌روند و اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهند شد.

کد مطلب 6635653

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