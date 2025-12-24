رئیس سه جشنواره آموزش پزشکی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ظفر قندی وزیر بهداشت در حکمی، دکتر طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت را به عنوان رئیس بیست و هفتمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، نوزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و هشتمین جشنواره دانشجویی ایدههای نوآورانه آموزشی منصوب کرد.
متن این حکم به شرح زیر است:
سرکار خانم دکتر طاهره چنگیز
معاون محترم آموزشی
با سلام و احترام؛
همایشهای کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره کشوری شهید مطهری از برجستهترین رویدادهای علمی و آموزشی کشور به شمار میروند. این برنامهها که با حضور جمعی از صاحبنظران، اندیشمندان و فعالان حوزه آموزش علوم پزشکی برگزار میشوند، فرصتی بینظیر برای تبادل ایدهها و آشنایی با تازهترین دست آوردهای این عرصه را فراهم میکنند. بهرهگیری شایسته از این فرصت، نیازمند برنامهریزی دقیق، هدایت اثربخش و نظارتی هوشمندانه است.
با توجه به دانش و تجربیات ارزشمند سرکار عالی در مدیریت نظام آموزش علوم پزشکی کشور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس بیست و هفتمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، نوزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و هشتمین جشنواره دانشجویی ایدههای نوآورانه آموزشی که به یاری خداوند متعال در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد، منصوب میشوید.
امید است با استعانت از الطاف الهی و بهرهگیری از تجارب متخصصان مربوطه، در سیاست گذاری و برنامه ریزی و اجرای مؤثر و مفید این گردهماییها، مؤید و سربلند باشید.
نظر شما