۳ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۱

رئیس سه جشنواره آموزش پزشکی منصوب شد

وزیر بهداشت در حکمی، معاون آموزشی وزارت بهداشت را به عنوان رئیس سه جشنواره آموزش پزشکی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ظفر قندی وزیر بهداشت در حکمی، دکتر طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت را به عنوان رئیس بیست و هفتمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، نوزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و هشتمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

سرکار خانم دکتر طاهره چنگیز

معاون محترم آموزشی

با سلام و احترام؛

همایش‌های کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره کشوری شهید مطهری از برجسته‌ترین رویدادهای علمی و آموزشی کشور به شمار می‌روند. این برنامه‌ها که با حضور جمعی از صاحب‌نظران، اندیشمندان و فعالان حوزه آموزش علوم پزشکی برگزار می‌شوند، فرصتی بی‌نظیر برای تبادل ایده‌ها و آشنایی با تازه‌ترین دست آورده‌ای این عرصه را فراهم می‌کنند. بهره‌گیری شایسته از این فرصت، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هدایت اثربخش و نظارتی هوشمندانه است.

با توجه به دانش و تجربیات ارزشمند سرکار عالی در مدیریت نظام آموزش علوم پزشکی کشور، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس بیست و هفتمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، نوزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و هشتمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی که به یاری خداوند متعال در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد، منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از الطاف الهی و بهره‌گیری از تجارب متخصصان مربوطه، در سیاست گذاری و برنامه ریزی و اجرای مؤثر و مفید این گردهمایی‌ها، مؤید و سربلند باشید.

