۳۵۴ کیلوگرم شمش نقره در بورس کالا معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بورس کالای ایران اعلام کرد ۱۵ هزار و ۴۹۴ قرارداد آتی معادل ۱۵۵ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۴۱.۸ میلیارد تومان منعقد شد.

بنابر این گزارش در پایان روز معاملاتی گذشته موقعیت‌های باز قراردادهای آتی نقره معادل ۵۳۷ کیلوگرم شمش نقره بود. در قراردادهای آتی شاهد کاهش یک هزار و ۲۳۱ موقعیت در مجموع موقعیت‌های باز قراردادهای مبتنی بر نقره بودیم.

همچنین خلاصه معاملات بازار نقره در روز گذشته نشان می‌دهد که در این روز ۱۹۹ هزار و ۵۱۲ گواهی معادل ۲۰۰ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۳۹.۹ میلیارد تومان دادوستد شد.