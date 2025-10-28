قیمت زعفران افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، خلاصه معاملات بازار زعفران در روز دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۴ به تفکیک بازارهای گواهی، آتی و صندوق زعفران نشان می‌دهد که در این روز ۲ هزار و ۶۶۸ قرارداد آتی زعفران معادل ۲۶۷ کیلوگرم زعفران نگین به ارزش ۳۸.۲ میلیارد تومان در بورس کالا معامله شد که به طور متوسط شاهد افزایش قیمت هر کیلوگرم زعفران به ۱۴۳ میلیون تومان بوده است.

بر اساس این گزارش در قراردادهای آتی شاهد افزایش موقعیت تعهدی باز در سررسید اسفند بودیم که در مجموع منجر به افزایش ۶۵۰ موقعیت در نماد زعفران نگین شد.

بر اساس آمارهای روز گذشته بازار زعفران، حجم معاملات صندوق‌های مبتنی بر زعفران به ۲۳۶ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۴۰ واحد به ارزش معاملات ۹۷۰.۷ میلیارد تومان رسید. میزان مشارکت فعالان حقیقی در حجم معاملات صندوق سحرخیز، در خرید ۷۶ درصد و در فروش ۴۴ درصد بود. این مشارکت برای صندوق نهال نیز برای خرید و فروش به ترتیب ۹۱ و ۳۲ درصد بود.

در معاملات گواهی زعفران نیز ۵۶ هزار و ۸۳۵ گواهی ثبت شد و ارزش این معاملات به حدود ۷.۵ میلیارد تومان رسید.