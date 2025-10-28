  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱

قیمت زعفران افزایش یافت

قیمت زعفران افزایش یافت

معاملات روز دوشنبه ۵ آبان برای بازارهای گواهی، آتی و صندوق زعفران نشان می‌دهد که در این روز ۲ هزار و ۶۶۸ قرارداد آتی زعفران به ارزش ۳۸.۲ میلیارد تومان در بورس کالا معامله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، خلاصه معاملات بازار زعفران در روز دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۴ به تفکیک بازارهای گواهی، آتی و صندوق زعفران نشان می‌دهد که در این روز ۲ هزار و ۶۶۸ قرارداد آتی زعفران معادل ۲۶۷ کیلوگرم زعفران نگین به ارزش ۳۸.۲ میلیارد تومان در بورس کالا معامله شد که به طور متوسط شاهد افزایش قیمت هر کیلوگرم زعفران به ۱۴۳ میلیون تومان بوده است.

بر اساس این گزارش در قراردادهای آتی شاهد افزایش موقعیت تعهدی باز در سررسید اسفند بودیم که در مجموع منجر به افزایش ۶۵۰ موقعیت در نماد زعفران نگین شد.

بر اساس آمارهای روز گذشته بازار زعفران، حجم معاملات صندوق‌های مبتنی بر زعفران به ۲۳۶ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۴۰ واحد به ارزش معاملات ۹۷۰.۷ میلیارد تومان رسید. میزان مشارکت فعالان حقیقی در حجم معاملات صندوق سحرخیز، در خرید ۷۶ درصد و در فروش ۴۴ درصد بود. این مشارکت برای صندوق نهال نیز برای خرید و فروش به ترتیب ۹۱ و ۳۲ درصد بود.

در معاملات گواهی زعفران نیز ۵۶ هزار و ۸۳۵ گواهی ثبت شد و ارزش این معاملات به حدود ۷.۵ میلیارد تومان رسید.

کد مطلب 6637043
علی فروزانفر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها