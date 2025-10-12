فروش ۲.۵ تن شمش طلا در مرکز مبادله ایران از ابتدای سال

به گزارش خبرگزاری مهر، با انجام معامله ۷۴ کیلوگرم شمش طلا در جریان معاملات امروز (یکشنبه، ۲۰ مهرماه)، مجموع فروش شمش طلا در مرکز مبادله ایران از ابتدای سال جاری تاکنون به ۲۴۹۵ کیلوگرم رسید.

بر اساس اعلام مرکز مبادله ایران، از ابتدای امسال تاکنون ۳۲ جلسه حراج شمش طلا برگزار شده است که در نتیجه آن، در مجموع ۲۴۹۵ کیلوگرم شمش طلا به ارزش تقریبی ۲۴.۳ هزار میلیارد تومان به فروش رسیده است.

در تازه‌ترین حراج برگزار شده با شماره ۱۲۹، در روز یکشنبه ۲۰ مهرماه، ۷۴ کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از یک هزار میلیارد تومان معامله شد. بر این اساس، میانگین قیمت هر شمش طلای استاندارد در معاملات امروز، ۱۴ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان ثبت شده است.

شایان ذکر است، خریداران شمش طلا در مرکز مبادله ایران، فعالان رسمی و دارای مجوز در بازار طلا هستند.