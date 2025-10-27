هر کیلوگرم زعفران در بورس کالا ۱۳۱ میلیون تومان داد و ستد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، خلاصه معاملات بازار زعفران در روز یکشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۴ به تفکیک بازارهای گواهی، آتی و صندوق زعفران نشان می‌دهد که در این روز یک هزار و ۷۶۳ قرارداد آتی زعفران معادل ۱۷۶ کیلوگرم زعفران نگین به ارزش ۲۳.۱ میلیارد تومان در بورس کالا معامله شد.

بورس کالای ایران همچنین اعلام کرد در قراردادهای آتی شاهد کاهش موقعیت تعهدی باز در هر سه سررسید بودیم که در مجموع منجر به کاهش ۷۰۷ موقعیت در نماد زعفران نگین شد.

بر اساس آمارهای روز گذشته بازار زعفران، حجم معاملات صندوق‌های مبتنی بر زعفران به ۱۸۷ میلیون و ۱۳۱ هزار و ۶۲۰ واحد به ارزش معاملات ۷۹۵.۵ میلیارد تومان رسید. میزان مشارکت فعالان حقیقی در حجم معاملات صندوق سحرخیز، در خرید ۶۲ درصد و در فروش ۲۴ درصد بود. این مشارکت برای صندوق نهال نیز برای خرید و فروش به ترتیب ۸۸ و ۳۲ درصد بود.

در معاملات گواهی زعفران نیز ۹۹ هزار و ۶۹۳ گواهی ثبت شد و ارزش این معاملات به حدود ۱۲.۱ میلیارد تومان رسید.