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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۲۹

عملکرد معاملات نقره در بورس کالا؛ هر کیلوگرم شمش ۲۶۲ میلیون تومان

عملکرد معاملات نقره در بورس کالا؛ هر کیلوگرم شمش ۲۶۲ میلیون تومان

روز گذشته (دوشنبه ۵ آبان ماه) در مجموع ۳۳۴ کیلوگرم شمش نقره در بازار گواهی سپرده و قرارداد آتی بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاع رسانی بورس کالای ایران، خلاصه معاملات بازار نقره در روز گذشته نشان می‌دهد که در این روز ۱۹۵ هزار و ۱۹ گواهی معادل ۱۹۵ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۳۷ میلیارد تومان (۱۸۹ میلیون تومان به ازای هر کیلوگرم) دادوستد شد.

همچنین ۱۳ هزار و ۹۲۵ قرارداد آتی معادل ۱۳۹ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۳۶.۵ میلیارد تومان (۲۶۲ میلیون تومان) منعقد شد. در پایان روز معاملاتی گذشته موقعیت‌های باز قراردادهای آتی نقره معادل ۵۵۷ کیلوگرم شمش نقره بود. در قراردادهای آتی شاهد افزایش ۲ هزار و ۱۵ موقعیت در مجموع موقعیت‌های باز قراردادهای مبتنی بر نقره بودیم.

کد مطلب 6637062
علی فروزانفر

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