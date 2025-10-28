عملکرد معاملات نقره در بورس کالا؛ هر کیلوگرم شمش ۲۶۲ میلیون تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاع رسانی بورس کالای ایران، خلاصه معاملات بازار نقره در روز گذشته نشان می‌دهد که در این روز ۱۹۵ هزار و ۱۹ گواهی معادل ۱۹۵ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۳۷ میلیارد تومان (۱۸۹ میلیون تومان به ازای هر کیلوگرم) دادوستد شد.

همچنین ۱۳ هزار و ۹۲۵ قرارداد آتی معادل ۱۳۹ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۳۶.۵ میلیارد تومان (۲۶۲ میلیون تومان) منعقد شد. در پایان روز معاملاتی گذشته موقعیت‌های باز قراردادهای آتی نقره معادل ۵۵۷ کیلوگرم شمش نقره بود. در قراردادهای آتی شاهد افزایش ۲ هزار و ۱۵ موقعیت در مجموع موقعیت‌های باز قراردادهای مبتنی بر نقره بودیم.