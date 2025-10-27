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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۲۳

یادواره عملیات عاشورا در کرمانشاه برگزار شد

یادواره عملیات عاشورا در کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه - یادواره عملیات عاشورا با حضور رزمندگان دفاع مقدس و خانواده‌های شهدا در بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه یادواره عملیات عاشورا در منطقه میمک با حضور جمعی از رزمندگان، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا در محل بنیاد حفظ و نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم از چند خانواده شهدا تجلیل به عمل آمد و سردار عبدالله شاه‌ویسی و سردار محمد طالبی از رزمندگان دوران دفاع مقدس به بیان خاطرات و نکاتی از رشادت‌های رزمندگان در عملیات عاشورا پرداختند.

عملیات عاشورا با هدف آزادسازی ارتفاعات شمالی و دامنه‌های غربی میمک در استان ایلام با طراحی و فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مشارکت ارتش جمهوری اسلامی ایران از بیست و ششم مهر تا سی ام مهر سال ۶۳ انجام شد.

کد مطلب 6635901

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