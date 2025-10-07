لزوم تقویت مراکز فرهنگی دفاع مقدس در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یونس عزیزی صبح سهشنبه در آیین تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت که با حضور امیر سلیمان طاهری فرمانده قرارگاه منطقهای غرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سردار بهمن ریحانی فرمانده سپاه حضرت نبیاکرم(ص) و جمعی از فرماندهان، امیران، رزمندگان و خانوادههای شهدا برگزار شد، ضمن گرامیداشت چهلوپنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس، گفت: این ایام یادآور ایستادگی و رشادتهای مردان بزرگی است که با ایمان و غیرت، از کیان ایران اسلامی دفاع کردند و فرهنگ دفاع مقدس را بهعنوان گنجی ارزشمند برای نسلهای آینده به یادگار گذاشتند.
وی با ابراز خرسندی از حضور پیشکسوتان و فرماندهان دفاع مقدس در این آیین، اظهار داشت: افتخار ما این است که استان کرمانشاه، هم نقطه آغاز جنگ تحمیلی و هم نقطه پایان آن با عملیات غرورآفرین مرصاد بوده است. این استان با تقدیم شهدای گرانقدر، رزمندگان شجاع و مردم مقاوم، سهمی بیبدیل در تاریخ دفاع مقدس دارد.
سرهنگ عزیزی با اشاره به اهمیت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسلهای جوان، بیان کرد: فرهنگ دفاع مقدس تنها خاطره نیست؛ هویتی است که انقلاب اسلامی بر پایه آن استوار شد. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، دفاع مقدس یک گنج است و ما باید با برنامهریزی دقیق، این گنج را به نسل نوجوان و جوان منتقل کنیم.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کرمانشاه با اشاره به سه محور مهم فعالیتهای فرهنگی در استان گفت: در استان کرمانشاه هشت یادمان دفاع مقدس فعال است که نقش مؤثری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارند. همچنین سه مرکز فرهنگی شامل مرکز فرهنگی گیلانغرب، مرکز فرهنگی مرصاد و مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس کرمانشاه بهعنوان کانونهای انتقال مفاهیم دفاع مقدس فعالیت دارند، اما هر سه مرکز نیازمند توجه و حمایت جدیتر هستند.
وی افزود: مرکز فرهنگی گیلانغرب، نماد مقاومت مردم این منطقه است، اما متأسفانه هنوز بهطور کامل به محتوای فرهنگی لازم تجهیز نشده است. همچنین یادمان مرصاد که سالانه میزبان بیش از دو میلیون زائر و بازدیدکننده از سراسر کشور است، باید بهعنوان یک مرکز فرهنگی جامع تقویت شود تا بتواند رشادتهای رزمندگان و ماهیت پلید منافقین را به درستی برای نسل امروز تبیین کند.
سرهنگ عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود، به وضعیت موزه دفاع مقدس کرمانشاه اشاره کرد و گفت: موزه دفاع مقدس کرمانشاه در ورودی شهر قرار دارد و میتواند نگین فرهنگی استان باشد. اما زیرساختهای آن هنوز تکمیل نشده و نیازمند همکاری و حمایت جدی مدیران استانی و دستگاههای اجرایی است. انتظار داریم با همت مسئولان، فاز نخست این موزه تا دهه مبارک فجر به بهرهبرداری برسد.
وی با قدردانی از حمایتهای سپاه حضرت نبیاکرم(ص)، ارتش جمهوری اسلامی ایران و مدیران استانی در برگزاری این آیین افزود: ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس بهعنوان خادم شهدا، آماده همکاری با همه دستگاهها و فرماندهان است تا بتوانیم شأن و منزلت مردم قهرمان کرمانشاه را در حوزه حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس حفظ کنیم.
مدیرکل حفظ آثار در پایان با تجلیل از روح بلند شهدا و یاد رزمندگان، گفت: اگر امروز در منطقه شاهد شکلگیری جریان مقاومت اسلامی هستیم، ریشه آن در همان فرهنگ دفاع مقدس است. جوانان امروز همان روحیه ایمان، شجاعت و ازخودگذشتگی را دارند و ادامهدهنده راه شهیدان هستند.
