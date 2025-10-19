به گزارش خبرنگار مهر، یادواره سالروز عملیات میمک به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام این عملیات و پاسداشت ایثارگری رزمندگان اسلام، روز یکشنبه ۲۷ مهرماه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در حیدریه امیرالمؤمنین (ع) برگزار میشود.
در این مراسم معنوی که با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و رزمندگان دوران دفاع مقدس همراه خواهد بود، سردار حاج محمد طالبی به سخنرانی و تبیین رشادتها و حماسهآفرینی رزمندگان در عملیات میمک خواهد پرداخت.
همچنین در بخش دیگری از این برنامه، حاج یزدان ناصری به ذکر مصیبت و مرثیهخوانی برای شهدای گرانقدر و اهل بیت (ع) خواهد پرداخت و فضای معنوی و حماسی یادواره را رقم خواهد زد.
گفتنی است در پایان این یادواره، شرکتکنندگان میهمان سفره اهل بیت (ع) خواهند بود و از برادران و خواهران برای حضور پرشور در این مراسم دعوت به عمل آمده است.
کرمانشاه- مراسم یادواره سالروز عملیات غرورآفرین میمک پس از نماز مغرب در حیدریه امیرالمؤمنین(ع) کرمانشاه برگزار میشود.
