آیین تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه بعد از ظهر سهشنبه با حضور مسئولان استانی و کشوری، پیشکسوتان دوران دفاع مقدس، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از رزمندگان برگزار شد.
در این مراسم از زحمات سردار بهروز خوشوقت، مدیرکل سابق بنیاد، که پس از سه سال مسئولیت به دلیل بازنشستگی از این جایگاه خداحافظی کرد، قدردانی و سرهنگ یونس عزیزی بهعنوان مدیرکل جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان معرفی شد.
سردار خوشوقت در سخنانی با اشاره به تجربه سالهای خدمت خود در بنیاد، گفت: طی این مدت بنیاد حفظ آثار در کرمانشاه توانسته گامهای مهمی در زمینه ثبت و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت بردارد و ظرفیتهای ارزشمندی در استان ایجاد کند.
وی با بیان بخشی از دستاوردهای این نهاد افزود: در سه سال گذشته بیش از ۲۵۰۰ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس منتشر شده است؛ همچنین موزه دفاع مقدس کرمانشاه به بهرهبرداری رسیده و مرکز فرهنگی گیلانغرب با مساحت پنج هزار و ۱۰۰ مترمربع تکمیل شده است.
مدیرکل سابق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کرمانشاه ادامه داد: یادمان مرصاد نیز تاکنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته و امروز در سطح استان کرمانشاه ۱۵۱ یادمان شهدای گمنام بهعنوان نشانههایی ماندگار از هویت دفاع مقدس برپا شده است.
سردار خوشوقت در پایان سخنان خود این دستاوردها را حاصل برکت خون شهدا و مجاهدت رزمندگان دانست و بر لزوم استمرار این مسیر برای نسلهای آینده تأکید کرد.
