به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه اسمعیلی گفت: یادواره شهدای آبان ماه قزوین و حومه با حضور مسئولان و مردم شهیدپرور به ویژه خانواده‌های شهدا و ایثارگران برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم، ساعت ۱۵، روز پنج‌شنبه، هشتم آبان ماه سال جاری در حسینیه آستان مقدس امامزاده حسین (ع) قزوین برپا خواهد شد.

اسمعیلی بیان کرد: همچنین در این یادواره، یاد و خاطره والدین گرانقدر شهدا که در آبان ماه سال‌های گذشته دار فانی را وداع گفته و به فرزندان شهیدشان پیوسته‌اند، گرامی داشته می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین گفت: مدعوین شرکت‌کننده در یادواره یاد شده ضمن قرائت فاتحه، با آرمان‌های شهدا تجدید بیعت می‌کنند.

وی افزود: این مراسم به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، یادآوری جانفشانی رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس، تبیین نقش شهدا در اعتلای انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.