به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی ظهر دوشنبه در نشست خبری اکران مجموعه مستندهای شهدای اقتدار دفاع مقدس ۱۲ روزه در جمع اصحاب رسانه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس اظهار کرد: استان کرمانشاه در طول عملیاتهای ۱۲ روزه دفاع مقدس، ۶۵ شهید والامقام تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.
وی افزود: از این تعداد، ۴۸ شهید متعلق به سپاه پاسداران، ۱۱ شهید مربوط به نیروی زمینی ارتش، دو شهید از نیروهای مردمی و چهار شهید غیرنظامی هستند. همچنین ۵۱ نفر از این شهدا متأهل، ۱۴ نفر مجرد و ۱۶ نفر تکپسر خانواده بودند. در میان این شهدا سه خانواده نیز دارای دو شهید شدند که از جمله میتوان به خانواده شهیدان شریفینژاد، شهیدان حمید و علی اسدی و خانوادهای در شهرستان اسلامآباد غرب اشاره کرد.
شهیدی با بیان اینکه بنیاد شهید استان در راستای پاسداشت این ایثارگریها اقدامات مختلفی انجام داده است، گفت: با همکاری سردار ریحانی و سردار قنبری، طرح سپاس با هدف دیدار از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران اجرا شد که در این راستا ۲۶۴ دیدار صورت گرفت. همچنین نصب سنگ مزار شهدا با همکاری حوزه مسکن بنیاد شهید به انجام رسیده است.
مدیرکل بنیاد شهید کرمانشاه ادامه داد: یکی از برنامههای اساسی بنیاد، ثبت تاریخ شفاهی خانوادههای شهدا و ایثارگران است که تاکنون ۱۰ مورد انجام شده و تا پایان سال نیز با برنامهریزیهای صورتگرفته تکمیل خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده در هفته دفاع مقدس گفت: شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با ریاست استاندار و دبیری بنیاد شهید برگزار میشود که برنامههای فرهنگی مختلف در آن بررسی خواهد شد. همچنین همچون سالهای گذشته در روز پنجشنبه دوم مهرماه، مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا برگزار خواهد شد.
شهیدی اجرای طرح سپاس، تبلیغات محیطی، حضور ۱۲۰ راوی از میان رزمندگان، آزادگان و خانوادههای شهدا در مدارس و محافل فرهنگی و همچنین اجرای طرح پایش سلامت جامعه ایثارگری با همکاری پزشکان استان را از دیگر برنامهها برشمرد و خاطرنشان کرد: پایش سلامت هم در شهر و هم در روستا انجام میشود و میز خدمت جامعه ایثارگری نیز در دستگاههای اداری و شهرستانهای تابعه راهاندازی خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: در هفته دفاع مقدس تمامی پرچمهای مزار مطهر شهدا تعویض خواهد شد و این برنامه با همکاری دستگاههای اجرایی و بنیاد شهید استان انجام میشود. همچنین شاعران فعال در حوزه ایثار و شهادت نیز همچون سالهای گذشته مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
نظر شما