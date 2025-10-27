امام جمعه سیراف: ۱۳ آبان نماد ایستادگی در برابر استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق عاشوری صبح دوشنبه در نشست برنامه‌ریزی و هماهنگی راهپیمایی ۱۳ آبان، با گرامیداشت روز پرستار و تبریک به مناسبت ولادت حضرت زینب (س)، اظهار کرد: حضرت زینب (س) با بصیرت، ولایتمداری و جهاد تبیین، بنی‌امیه را رسوا کرد و امروز نیز ملت ایران باید با همان روحیه در برابر جنگ رسانه‌ای و تهاجم فرهنگی دشمن بایستد.

وی با بیان اینکه ۱۳ آبان نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی و نماد دفاع از ارزش‌ها و مبارزه با استکبار جهانی است، افزود: این روز یادآور تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، تبعید امام خمینی (ره) و شهادت دانش‌آموزان مظلوم به‌دست رژیم صهیونیستی است.

امام جمعه سیراف تأکید کرد: ملت ایران در مسیر انقلاب، همانند حضرت زینب (س) در سخت‌ترین شرایط ایستادگی کردند و امروز نیز باید پای انقلاب و ارزش‌ها بمانند، چرا که دشمن با تمام توان وارد میدان شده تا مردم را ناامید کند.

وی افزود: راهپیمایی ۱۳ آبان امسال با توجه به جنگ ۱۲ روزه و شهادت رزمندگان مقاومت، مفهومی متفاوت دارد و حضور پرشور مردم سیراف نشان‌دهنده تداوم راه شهدا و مقاومت در برابر استکبار است.

حجت‌الاسلام عاشوری خواستار توجه بیشتر رسانه ملی به پوشش اخبار و فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی این بخش شد.

وی با دعوت از مردم، اصناف، کارمندان، دانش‌آموزان و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران برای حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: هرکس با خدا باشد، پیروزی نصیب اوست و این حضور، بیعتی دوباره با شهدا و آرمان‌های امام و رهبری است.