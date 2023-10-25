به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق عاشوری چهارشنبه شب در نشست اولین یادواره‌ شهدای دانش آموز و راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در بخش سیراف اظهار داشت: بی تردید نوجوانان دانش آموز در پیروزی انقلاب اسلامی و در طول هشت سال دفاع مقدس نقش برجسته و تعیین کننده‌ای داشته‌اند و تاریخ گویای حضور پرشور آنان در عرصه‌ها و صحنه‌های حساس انقلاب اسلامی است.

امام جمعه بخش سیراف افزود: تقدیم بیش از ۳۶ هزار شهید دانش آموز و هزاران جانباز و آزاده در طول دوران جنگ تحمیلی تنها بخشی از افتخار آفرینی نوجوانان در برگ‌های زرین تاریخ انقلاب اسلامی است.

وی گفت: حضور پرشور دانش آموزان در جبهه‌های حق علیه باطل نشان دهنده بصیرت و نگاه ژرف آنان به انقلاب اسلامی بود به گونه‌ای که صفحات هشت سال دفاع مقدس برگرفته از نام بزرگ مردانی چون شهید حسین فهمیده می‌شود تا برای همیشه بر تارک پرافتخار انقلاب اسلامی بدرخشد.

حجت الاسلام عاشوری بیان کرد: بدون شک دانش آموزان با الگوگیری از فرهنگ عاشورا و با تاسی از اهل بیت (ع) در طول تاریخ انقلاب اسلامی ثابت کردند که در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی از قطره قطره خون خود خواهند گذشت و اجازه نخواهند داد دشمن حتی ذره‌ای امیدوار به رسیدن به اهداف شوم خود باشد.

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ساعت ۸ صبح از پارک نگارستان تا حسینیه امام خمینی ره و یادواره شهدای دانش در سالن اجتماعات آموزشگاه شهید عبدالله زاده سیراف ۱۰ آبان ساعت ۹ صبح با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین عاشوری امام جمعه بندر سیراف برگزار می‌شود.