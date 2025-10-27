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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶

ورود ۷۵ دستگاه متروباس به تهران تا پایان سال

ورود ۷۵ دستگاه متروباس به تهران تا پایان سال

نایب رئیس شورای شهر تهران از ورود ۷۵ دستگاه متروباس به تهران تا پایان سال خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به امضای قرارداد خرید ۷۵ دستگاه متروباس در سفر اخیر شهردار تهران اظهار داشت: این اتوبوس‌های سه‌کابین با ۲۶ متر طول، ظرفیتی معادل ۳۰۰ مسافر را در هر سفر جابه‌جا می‌کنند.

نایب رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر تمرکز این طرح بر خط پرترافیک آزادی، خاطرنشان کرد: متروباس با وجود شباهت عملکردی به مترو، نیاز به زیرساخت ریلی ندارد و با بهره‌گیری از چرخ لاستیکی، همانند اتوبوس‌های معمولی عمل می‌کند.

سروری در ادامه به دیگر پروژه‌های حمل‌ونقل پایتخت اشاره و تصریح کرد: علاوه بر متروباس، قرارداد ۶۳۰ واگن مترو منعقد شده که با الحاقات بعدی به ۱۸۱۰ واگن افزایش می‌یابد. تأمین مالی این پروژه توسط دولت انجام شده و از بهمن‌ماه شاهد ورود ماهانه دو رام (معادل ۱۲ واگن) به ناوگان ریلی خواهیم بود.

وی در رادیو گفت‌وگو، از ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی نیز خبر داد و افزود: ۱۱۰ دستگاه از این اتوبوس‌ها ظرف دو تا سه هفته آینده وارد تهران می‌شوند که در کنار کاهش آلودگی هوا، به افزایش ناوگان و کاهش فاصله حرکت وسایل نقلیه عمومی کمک می‌کند.

این مقام مسئول در شورای شهر تهران، اشتغال‌زایی را از دیگر مزایای این پروژه‌ها دانست و یادآور شد: بهره‌برداری از این ناوگان نیازمند جذب رانندگان ماهر و نیروهای متخصص در حوزه نگهداری و تعمیرات است.

سروری در پایان با اشاره به ورود ۱۷۰۰ تاکسی برقی به ناوگان حمل‌ونقل پایتخت، خاطرنشان کرد: این حجم از سرمایه‌گذاری در ناوگان ترکیبی و هوشمند، زمینه‌ساز کاهش وابستگی شهروندان به خودروهای شخصی و توسعه حمل‌ونقل عمومی خواهد بود.

کد مطلب 6636109

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    نظرات

    • IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      1 0
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      این حجم وحشتناک اتومبیل و موتور سیکلت در شهر زندگی مردم را به فنا کشانده چرا اتوبوس و واگن مترو به اندازه کافی نیست و چرا خطوط مترو را بسیار سریع گسترش نمیدهید
    • ق ر BR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      0 0
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      در ساعت پیک در داخل مترو مردم له میشن چرا فقط شعار می‌دهند
    • نیما DE ۰۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
      0 0
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      این اتوبوس ها توان موتوری کمی دارند و سرعت کم و مانور پذیری پایین دارند. شهرداری بدون مجوز راهنمایی و رانندگی این اتوبوس ها را وارد میکند حتی این‌اتوبوس ها پلاک نمی شوند . در بسیاری مواقع میادین ترافیک بابت خرابی آنها قفل می شود و هر یدک کشی نمیتواند وزن آن را تحمل کند

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