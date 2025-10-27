ورود ۷۵ دستگاه متروباس به تهران تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به امضای قرارداد خرید ۷۵ دستگاه متروباس در سفر اخیر شهردار تهران اظهار داشت: این اتوبوس‌های سه‌کابین با ۲۶ متر طول، ظرفیتی معادل ۳۰۰ مسافر را در هر سفر جابه‌جا می‌کنند.

نایب رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر تمرکز این طرح بر خط پرترافیک آزادی، خاطرنشان کرد: متروباس با وجود شباهت عملکردی به مترو، نیاز به زیرساخت ریلی ندارد و با بهره‌گیری از چرخ لاستیکی، همانند اتوبوس‌های معمولی عمل می‌کند.

سروری در ادامه به دیگر پروژه‌های حمل‌ونقل پایتخت اشاره و تصریح کرد: علاوه بر متروباس، قرارداد ۶۳۰ واگن مترو منعقد شده که با الحاقات بعدی به ۱۸۱۰ واگن افزایش می‌یابد. تأمین مالی این پروژه توسط دولت انجام شده و از بهمن‌ماه شاهد ورود ماهانه دو رام (معادل ۱۲ واگن) به ناوگان ریلی خواهیم بود.

وی در رادیو گفت‌وگو، از ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی نیز خبر داد و افزود: ۱۱۰ دستگاه از این اتوبوس‌ها ظرف دو تا سه هفته آینده وارد تهران می‌شوند که در کنار کاهش آلودگی هوا، به افزایش ناوگان و کاهش فاصله حرکت وسایل نقلیه عمومی کمک می‌کند.

این مقام مسئول در شورای شهر تهران، اشتغال‌زایی را از دیگر مزایای این پروژه‌ها دانست و یادآور شد: بهره‌برداری از این ناوگان نیازمند جذب رانندگان ماهر و نیروهای متخصص در حوزه نگهداری و تعمیرات است.

سروری در پایان با اشاره به ورود ۱۷۰۰ تاکسی برقی به ناوگان حمل‌ونقل پایتخت، خاطرنشان کرد: این حجم از سرمایه‌گذاری در ناوگان ترکیبی و هوشمند، زمینه‌ساز کاهش وابستگی شهروندان به خودروهای شخصی و توسعه حمل‌ونقل عمومی خواهد بود.