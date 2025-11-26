هرمزی: ۴.۵ میلیون موتورسیکلت عامل ۳۴ درصد آلودگی هوای تهران است

محسن هرمزی، معاون حملونقل شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با تأکید بر اینکه اقدامات فعلی مدیریت شهری برای کاهش آلودگی هوا هرچند مؤثر است اما برای دستیابی به نتیجهای چشمگیر کافی نیست، گفت: تأثیر قابل توجه زمانی حاصل میشود که مردم، مسئولان و مجموعه مدیریت شهری بهصورت جدی به سمت استفاده از حملونقل عمومی و بهویژه حملونقل برقی حرکت کنند.
وی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران افزود: شهرداری در این مسیر پیشرو بوده و تاکنون هم تاکسی برقی وارد ناوگان کرده و هم اتوبوسهای برقی را در دستور کار قرار داده است. این روند باید بهطور گسترده ادامه یابد تا اثرگذاری محسوس در کاهش آلودگی هوا ایجاد شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه برقیسازی ناوگان حملونقل شخصی نیز ضروری است، اظهار داشت: برای نمونه در کشور چین، شهرهایی مانند شانگهای تقریباً تمام ناوگان حملونقل عمومی خود را برقی کردهاند و در حملونقل شخصی نیز حدود ۵۸ درصد خودروها برقی شده است. همین سیاستها باعث شد پکن که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ همواره جزو آلودهترین شهرهای جهان بود، پس از ۲۰۱۶ نهتنها از فهرست آلودهترینها خارج شود، بلکه دیگر در رتبههای اول این فهرست هم قرار نگیرد.
معاون حملونقل شهرداری تهران تأکید کرد: راهکار اصلی و پایدار مقابله با آلودگی هوا، توسعه حملونقل عمومی برقی و برقیسازی خودروهای شخصی است و بدون این تغییر اساسی، نمیتوان انتظار تحول جدی در کیفیت هوای تهران داشت.
۴.۵ میلیون موتورسیکلت عامل ۳۴ درصد آلودگی هوای تهران
معاون حملونقل شهرداری تهران، با اشاره به نقش مهم وسایل نقلیه شخصی در آلودگی هوای پایتخت گفت: در حال حاضر بیشترین معضل مربوط به خودروهای شخصی است و برای مدیریت این بخش، نیاز به همراهی وزارت صمت و دولت داریم تا بتوانیم روند برقیسازی خودروهای شخصی را تسریع کنیم.
وی افزود: اما مهمتر از خودروها، موضوع موتورسیکلتها ست. در تهران حدود چهار و نیم میلیون موتورسیکلت وجود دارد که بیش از ۳۴ درصد آلودگی هوای تهران را ایجاد میکنند.
هرمزی تأکید کرد: لازم است به سمت مدیریت جدی ناوگان موتورسیکلتها حرکت کنیم و برقیسازی آنها را در اولویت قرار دهیم. این کار علاوه بر کاهش چشمگیر آلودگی هوا، صرفهجویی قابل توجهی در مصرف سوخت نیز به همراه خواهد داشت.
معاون حملونقل شهرداری تهران خاطرنشان کرد: بدون مدیریت صحیح و برقیسازی ناوگان شخصی و موتورسیکلتها، امکان کاهش پایدار آلودگی هوا در تهران وجود نخواهد داشت.
