عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، درباره وضعیت حمل‌ونقل عمومی شهر تهران اظهار کرد: ما در حوزه حمل و نقل عمومی و به‌خصوص در حوزه مترو و اتوبوس، سال آینده برای مدیریت شهری بعدی، یک شرایط بسیار مناسب را می‌توانیم ارائه بکنیم. این به این معنی نیست که در سال آینده مشکل حمل‌ونقل عمومی تهران حل می‌شودو ما یک وضعیت بسیار مناسبی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: الان قطار ملی‌، دو خطش وارد خطوط شده است. قرار است که شرایط تولید به‌نحوی باشد که در سال آینده هر ماه یک رام قطار را بتوانیم به خطوط‌مان اضافه کنیم، در مسیر تولید داخلی در شرکت واگن‌سازی تهران.

سخنگوی شهرداری تهران افزود: تعهدی که طرف چینی داده برای تولید و تحویل واگن‌ها، با توجه به اینکه تا حدود زیادی هم مشکلات قرارداد با مسائل ارزی حل شده، این است که دو رام را پیش از پایان امسال به ما تحویل بدهند و در سال آینده هم به این نقطه برسیم که تقریباً در هر ماه دو رام قطار، در مجموع ۱۴ واگن، را طرف چینی به ما تحویل بدهد.

هدف‌گذاری شهرداری افزودن ماهانه سه رام قطار به خطوط مترو تهران است

محمدخانی، درباره برنامه‌های توسعه ناوگان مترو گفت: من امیدوارم با این وضعیت، ما در سال آینده تقریباً هر ماه سه رام قطار را بتوانیم به مجموعه حمل‌ونقل عمومی شهر تهران اضافه کنیم.

وی افزود: البته ممکن است یک جاهایی هم توقفی ایجاد شود، ممکن است یک بد قلی شکل بگیرد، ممکن است مسائلی پیش بیاید که آن را هم باید دائماً با آن بجنگیم و مبارزه کنیم و تلاش بکنیم برای اینکه در این مسیر اختلالی ایجاد نشود.

سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: کما اینکه در این مدت اختلال‌هایی ایجاد شد و گاهاً شیطنتی شد، گاهاً یک جاهایی ترک فعل‌هایی صورت گرفت، یک جایی متأسفانه بدقلی‌هایی از طرف مجموعه داخلی و خارجی شکل گرفت.

محمدخانی تأکید کرد: اما آن چیزی که مشخص است، شهرداری تهران این تعهد را برای تولیدکننده داخلی و خارجی ایجاد کرده که هر ماه بتوانیم انتظار این را داشته باشیم که سه رام قطار به خطوط هفتگانه مترو تهران اضافه شود.

اولویت حمل‌ونقل عمومی در سال جاری اتوبوس‌های سه‌کابین است

سخنگوی شهرداری تهران، درباره آخرین وضعیت اجرای پروژه تراموا و اولویت‌های حمل‌ونقل عمومی پایتخت اظهار کرد: در خصوص موضوع تراموا، از دو منظر باید به آن نگاه کرد. مسئله اصلی طی مسیر قانونی است که باید در مجموعه شورای شهر و شورای ترافیک شکل بگیرد. شورای ترافیک دو خط را در واقع تصویب کرده و این مسیر در شورای شهر تهران هم باید طی شود تا ما بتوانیم مسیر قانونی را به‌طور کامل طی کنیم.

وی افزود: مسئله دیگر، اولویت ما برای موضوع حمل‌ونقل عمومی در سال جاری است. در سال جاری، اولویت جدی‌تر ما در حوزه حمل‌ونقل عمومی، متروباس‌ها یا در واقع اتوبوس‌های سه‌کابین است.

سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: ما با اتوبوس‌های سه‌کابین فکر می‌کنیم در یک زمان کوتاه‌تر و با هزینه کمتر می‌توانیم مسئله حمل‌ونقل را بهتر حل کنیم. ان‌شاءالله تا پایان سال تعداد قابل توجهی از این اتوبوس‌های سه‌کابین را وارد خطوط خواهیم کرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: این اتوبوس‌ها در دو خط اصلی سامانه اتوبوس‌های تندرو، یعنی خطوط بی‌آرتی، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به سفر اخیر شهردار تهران به چین گفت: در آخرین سفری هم که آقای زاکانی به چین داشتند، از همین اتوبوس‌ها بازدید شد و امیدواریم که این اتوبوس‌ها در بهمن‌ماه و حداکثر ان‌شاءالله در اسفندماه به تهران برسند.

متروباس‌ها در اولویت بالاتری نسبت به تراموا قرار دارند

سخنگوی شهرداری تهران، درباره اولویت‌بندی پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی گفت: یک مسیر، مسیر قانونی است که در حال طی شدن است و یک مسیر هم اولویت‌بندی مدیریت شهری با توجه به مجموعه ملاحظات، شرایط قیمت ارز و سرعت تحویل است که در این مسیر هم ما تلاش می‌کنیم طبیعتاً با سرعت بالاتری بتوانیم کار را انجام بدهیم.

وی افزود: متروباس‌ها الان به لحاظ اولویت زمانی نسبت به تراموا در یک اولویت بالاتری قرار گرفته‌اند.