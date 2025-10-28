وجود مباحث فرهنگی مشترک میان ایران و کره جنوبی؛ «خانواده» آغاز راه است

کیم جون‌پیو سفیر کره جنوبی در ایران، در حاشیه برگزاری نمایشگاه خوشنویسی «خانواده» که محصول مشترک ایران و کره جنوبی است درباره دلیل گسترش هنر و فرهنگ کره جنوبی از جمله سینما، موسیقی (مخصوصا موسیقی کی‌پاپ) و ادبیات در ایران به خبرنگار مهر گفت: در مورد علت اصلی این گسترش و علاقه‌مندی نسبت به هنر کره جنوبی در ایران، نمی‌توانم پاسخ دقیقی بدهم. اما چیزی که به ذهن من می‌رسد وجود مباحث فرهنگی مشترک میان ایران و کره است، به همین دلیل مردم ۲ کشور بدون اینکه تلاش زیادی کنند می‌توانند مفاهیم و احساسات مشترک را درک کنند. فکر می‌کنم این دوستی و رابطه طولانی مدت‌ نیز به دلیل همین فصول مشترک فرهنگی به وجود آمده است.

وی افزود: یکی از این اشتراکات موضوع «خانواده» است؛ چیزی که در فرهنگ و رسوم ایران و کره شباهت بسیاری دارد. «خانواده» و احترام به بزرگتر از مفاهیم مشترک میان ۲ ملت است.

جون‌پیو در ادامه در مورد برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری مانند نمایشگاه خوشنویسی «خانواده» برای هنرهای دیگر مانند تئاتر و موسیقی، عنوان کرد: رویداد هنری «خانواده» نخستین گامی است که پس از ۹ سال اتفاق افتاد که موفق شدیم هنرمندان کره‌ای را به ایران دعوت کنیم، به عبارت‌ بهتر این نقطه شروع است. از این به بعد نیز در تلاش خواهیم بود که برای دیگر هنرها مانند موسیقی و تئاتر چنین برنامه‌هایی را ایجاد کنیم.

سفیر کره جنوبی در مورد فراهم کردن بستری برای حضور هنرمندان ایرانی در کره و اجرای برنامه‌های هنری، توضیح داد: حتما برای این اتفاق اقدام خواهیم کرد و بسیار علاقه‌مندیم که هنرمندان ایرانی در کره حاضر شوند و فرهنگ ایران را به نمایش بگذارند. چندین وقت پیش استاد کیهان کلهر در کره جنوبی حاضر شدند و با نوازندگی زیبای خود، توانستند هنر موسیقی ایران را به نمایش بگذارند که با استقبال مردم کره جنوبی همراه بود.

وی در پایان یادآور شد: همچنین هرسال در جشنواره بین‌المللی فیلم «بوسان» خیلی از هنرمندان ایرانی از جمله کارگردانان و بازیگران حاضر می‌شوند. مردم کره‌ جنوبی نیز خیلی با فرهنگ ایران ناآشنا نیستند. ما نیز در تلاش هستیم که موارد بینافرهنگی را بیش از پیش تقویت کنیم. مطمئن هستم از این اتفاقات قرار است بیشتر رخ دهد و هنرمندان ایرانی در کره بیش از پیش حضور پیدا خواهند کرد تا روابط میان این ۲ کشور عمیق‌تر و صمیمی‌تر از قبل امتداد پیدا کند.

نمایشگاه خوشنویسی «خانواده» حاصل همکاری مشترک ایران و کره جنوبی اول آبان ۱۴۰۴ در محل اقامت سفیر کره جنوبی افتتاح شد.