واکنش سفیر کره جنوبی به اجرای یک ترانه پرمخاطب ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای برنامه، مراسم روز ملی کره جنوبی در تهران با حضور سفرا، دیپلمات‌ها و جمعی از مهمانان ویژه در سفارت کره جنوبی در ایران برگزار شد.

در ابتدای این آئین، کیم جون‌پیو سفیر کره جنوبی در ایران، در سخنرانی خود ضمن قدردانی از همکاری‌های مستمر ارکستر «ایستگاه» و بنیان‌گذار آن مهدی نوروزی از مهمانان دعوت کرد تا به تماشای کنسرت ویژه این شب بنشینند.

در این اجرا، مجموعه‌ای از قطعات شاخص و خاطره‌انگیز ایرانی و کره‌ای از جمله «گلدن»، «آپاته»، «سوداپاپ»، «شات داون»، «گل گلدون» و «جان مریم» (به یاد محمد نوری) روی صحنه رفت.

کیم جون‌پیو سفیر کره جنوبی در ایران در بخش دیگری از سخنانش استقبال از قطعه «پرسون پرسون» که توسط خودش اجرا شد را یکی از بهترین تجربیات این سال‌های خود دانست و گفت: استقبال ایرانی ها از اجرای من از قطعه «پرسون پرسون» مرا به شدت تحت تاثیر قرار داد. این یکی از خاطره انگیزترین تجربیاتم بود که با همراهی ارکستر خصوصی «ایستگاه» در ایران به سرپرستی مهدی نوروزی اجرا شد.

وی حالی که تلاش می کرد فارسی صحبت کند، توضیح داد: خیلی ممنون که از من به گرمی استقبال کردید. مایلم که از ارکستر «ایستگاه» و مهدی نوروزی برای این تجربه موسیقایی دلچسب تشکر کنم.