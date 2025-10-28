افتتاح پنج سالن سینمای جدید در استان قزوین تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ملاحسنی با اشاره به طرح‌های عمرانی و فرهنگی در دست احداث، اظهار کرد: پردیس سینمایی نیایش قزوین با پنج سالن و ظرفیت ۵۰۰ صندلی توسط بخش خصوصی در حال تکمیل است و با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی خود در مرحله نصب تجهیزات تخصصی قرار دارد و امیدواریم تا ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین از ساخت سینما تاکیوند در شهرستان تاکستان با سه سالن و ۳۰۰ صندلی خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این سالن‌ها نیز تا دی‌ماه امسال آماده بهره‌برداری شوند.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد قزوین با بیان اینکه ۲ سالن سینما نیز در منطقه ملاصدرای قزوین توسط بخش خصوصی ساخته شده، تاکید کرد: در حال حاضر تنها ۲ سینمای مهتاب (وابسته به بخش خصوصی با ۲ سالن) و بهمن (بخش دولتی با ۲ سالن) در قزوین فعال هستند.

ملاحسنی با اشاره به اولویت سازمان سینمایی کشور برای ساخت سینما در شهرهایی با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر، هزینه‌های بالا را مانعی بزرگ برای تحقق این هدف دانست و یادآور شد: برای احداث یک سالن سینما حداقل به ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی راه حل کوتاه مدت و کم‌هزینه برای افزایش تعداد سالن‌های سینمایی را تغییر کاربری سالن مجتمع‌های فرهنگی و هنری موجود در سطح استان دانست و افزود: چهار مجتمع فرهنگی و هنری در شهرستان‌ها و شهرهای اطراف قزوین ظرفیت تبدیل شدن به سینما را دارند.

به گفته این مسئول، مجتمع فرهنگی و هنری نیایش محمدیه با گنجایش ۲۸۶ صندلی، مجتمع فرهنگی و هنری امام علی (ع) شهرستان تاکستان با ۲۸۶ صندلی، مجتمع فرهنگی و هنری باران شهرستان آبیک با ۱۹۸ صندلی و مجتمع فرهنگی و هنری ولایت شهرستان بویین زهرا با ۲۸۶ صندلی قابلیت تبدیل شدن به سینما را دارند که این موضوع در دست پیگیری قرار گرفته و در مرحله واگذاری است.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با اشاره به استقبال پرشور مردم قزوین از سینما، خاطرنشان کرد: اگرچه این استان از نظر سرانه صندلی وضعیت مطلوبی ندارد، اما با تکمیل سینماهای در دست احداث، این شاخص ارتقا یافته و رضایت مردم و دوستداران سینما را به دنبال خواهد داشت.