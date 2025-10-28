بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از آکادمی قطب الدین صادقی در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح سه شنبه در دومین روز سفر خود به کردستان به همراه جمعی از مسئولان استان از آکادمی قطب الدین صادقی در سنندج بازدید کرد.

قطب الدین صادقی یکی از چهره‌های برجسته کردستان در عرصه تئاتر، نویسندگی و تلویزیون است و آکادمی ایشان در راستای تربیت نیروهای جوان در عرصه هنر در شهر سنندج قرار دارد.

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از این آکادمی از تلاش‌های این هنرمند برجسته تجلیل کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر دوشنبه وارد کردستان شد و ضمن دیدار با مسئولان ارشد استان در اختتامیه چهلا و هشتمین مسابقات ملی قرآن کریم در مجتمع فجر سنندج شرکت کرد.