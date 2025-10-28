بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تالار مرکزی سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح سه شنبه در دومین روز از سفر خود به کردستان به همراه مسئولان استان کردستان، از تالار مرکزی سنندج بازدید کرد.

این پروژه که برای تکمیل آن ۳۰۵ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است، تاکنون ۲۴۰ میلیارد تومان هزینه شده و ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

ساختمان قدیمی تالار مرکزی سنندج در خردادماه ۱۳۸۲ تخریب شد و از آن زمان تاکنون به دلیل کمبود اعتبار به‌عنوان یکی از پروژه‌های نیمه‌تمام استان شناخته می‌شود، اما اکنون در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

این مجموعه در ابتدا قرار بود در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با استفاده از اعتبارات استانی ظرف ۲ سال ساخته شود، اما با توجه به ناکافی بودن منابع استانی، در فهرست طرح‌های ملی قرار گرفت و پس از چند اصلاحیه، مساحت زمین آن به بیش از ۱۴ هزار و مترمربع افزایش یافت.

اکبر محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان در حاشیه این بازدید با بیان اینکه ۳۰۵ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل تالار مرکزی سنندج در نظر گرفته شده است، گفت: تا به امروز، ۲۴۰ میلیارد تومان از این اعتبار هزینه شده و در حال حاضر ۳۰ میلیارد تومان از اعتبارات پروژه در حساب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد.

وی افزود: متأسفانه سال گذشته تنها ۱۰ میلیارد تومان از اعتبارات تخصیص‌یافته به پروژه اختصاص یافت که به رغم محدودیت‌های مالی، پیشرفت قابل توجهی در روند تکمیل این پروژه حاصل شده است.

این پروژه فرهنگی که پیشرفت فیزیکی ۹۱ درصدی دارد، قرار است به‌عنوان یکی از مهمترین مراکز فرهنگی و هنری استان کردستان در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد.

این پروژه ۱۴ هزار متر در پنج طبقه طراحی شده و از سال ۱۳۸۵ در حال احداث است.