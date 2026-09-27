به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی صبح یکشنبه به همراه علی‌اصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، از آکادمی هنر دکتر قطب‌الدین صادقی در سنندج بازدید کرد.

در جریان این بازدید، نماینده ولی‌فقیه در کردستان با فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزشی این مجموعه آشنا شد و ظرفیت‌های موجود برای آموزش و پرورش استعدادهای هنری مورد بررسی قرار گرفت.

پورذهبی در این بازدید بر اهمیت توجه به هنرمندان و فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای جوان تأکید کرد.

وی همچنین بهره‌گیری از ظرفیت هنر در تقویت و ترویج فرهنگ و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی را ضروری دانست.

در این بازدید، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان نیز همراه نماینده ولی‌فقیه در استان از بخش‌های مختلف آکادمی هنر دکتر قطب‌الدین صادقی بازدید کرد و در جریان فعالیت‌های این مجموعه قرار گرفت.