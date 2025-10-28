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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۲۹

بازیهای آسیایی جوانان- بحرین

سید طاها هاشمی به مدال برنز رسید

سید طاها هاشمی به مدال برنز رسید

کشتی‌گیر وزن ۶۰ کیلوگرم در مرحله رده‌بندی مقابل حریف تاجیکستانی پیروز و به مدال برنز رسید.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، در ششمین روز بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی منامه بحرین، امروز از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی در نمایشگاه جهانی بحرین رقابت‌های کشتی آزاد در چهار وزن برگزار شد.

سید طاها هاشمی آزادکار ایران در وزن ۶۰ کیلوگرم در مرحله رده‌بندی در مصاف با ایبرونوف از تاجیکستان با نتیجه ۹ بر سه پیروز و به مدال برنز رسید.

هاشمی در دور اول استراحت داشت و در دور دوم باید به مصاف عبداله قحطان از بحرین می‌رفت اما کشتی‌گیر بحرینی روی تشک حاضر نشد و به همین خاطر آزادکار ایران برنده میدان شد. هاشمی در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف افغانستانی خود شکست خورده بود.

کد مطلب 6637728
سیده فرزانه شریفی

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