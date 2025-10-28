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۶ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹

بازی‌های آسیایی جوانان- بحرین

دختر وزنه‌بردار ایران به مدال برنز رسید

دختر وزنه‌بردار ایران به مدال برنز رسید

هستی صدیقی وزنه بردار تیم ملی دختران در آخرین ساعات مسابقات روز سه شنبه بازی‌های آسیایی بحرین، با مهار وزنه ۱۰۵ کیلوگرم صاحب مدال برنز دوضرب دسته ۶۳ کیلوگرم شد.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، در ادامه مسابقات بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، هست صدیقی وزنه‌بردار دسته ۶۳ کیلوگرم کشورمان روی تخته رفت.

صدیقی در تلاش اول دوضرب موفق به مهار وزنه ۱۰۴ نشده بود، در تلاش زیر وزنه ۱۰۵ ایستاد و با مهار این وزنه مدال برنز خود را در اولین تجربه بین‌المللی اش در سطح رقابت‌های وزنه‌برداری به دست آورد.

صدیقی در تلاش سوم برای مهار وزنه ۱۰۷ هم بروی تخته آمد اما نتوانست این وزنه را به ثبت برساند.

او در این دسته وزنه در یکضرب هم با مهار وزنه ۷۸ کیلوگرم در جایگاه پنجم ایستاد.

در این دسته وزنی زو از چین هر دو مدال طلای یکضرب و دوضرب را با ثبت رکوردهای ۹۵ و ۱۱۱ کسب کرد و هر دو مدال نقره به نماینده قزاقستان رسید که وزنه‌های ۹۴ و ۱۰۸ را بالای سر برده بود.

کد مطلب 6637820
سیده فرزانه شریفی

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