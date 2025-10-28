۷ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و بنفش آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص آلودگی هوا امروز سه شنبه در شهرستان هویزه با رقم ۲۵۳ AQI در وضعیت بنفش قرار گرفته و به‌عنوان آلوده‌ترین شهر خوزستان معرفی شده است. این شرایط برای تمامی گروه‌های سنی خطرناک ارزیابی می‌شود.

همچنین شهرهای کارون با شاخص ۱۸۴، اهواز ۱۷۲، دشت آزادگان ۱۵۲، مسجدسلیمان ۱۱۱ و شوشتر ۱۱۰ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های جمعیتی ثبت شده‌اند.

اندیمشک با شاخص ۱۱۶ AQI در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) قرار دارد.

براساس اعلام این سامانه، کیفیت هوا در شهرهای آبادان، آغاجاری، اندیکا، ایذه، بهبهان، خرمشهر، دزفول، شادگان، شوش، لالی، بندر ماهشهر، ملاثانی، هفتکل و هندیجان در وضعیت قابل‌قبول (زرد) گزارش شده است.

در این میان، تنها دهدز و رامهرمز به‌عنوان شهرهای دارای هوای پاک (سبز) در استان خوزستان شناسایی شدند.

با توجه به افزایش شاخص‌های آلاینده در بیشتر مناطق استان، به‌ویژه در شهرهای غربی و مرکزی، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، سالمندان، کودکان و زنان باردار از تردد غیرضروری در فضای باز پرهیز کنند. نهادهای مسئول نیز لازم است تصمیم‌های لازم برای مقابله با تداوم شرایط بسیار ناسالم به‌ویژه در هویزه را اتخاذ کنند.