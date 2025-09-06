هشدار آلودگی هوا در خوزستان؛ ۷ شهر در وضعیت قرمز،۴ شهر در وضعیت نارنجی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۹ صبح امروز شنبه شاخص کیفیت هوا (AQI) در شهرهای هویزه (۱۵۹)، بندر ماهشهر (۱۵۸)، هندیجان (۱۵۷)، بهبهان (۱۵۵)، امیدیه (۱۵۴)، اندیمشک (۱۵۲) و خرمشهر (۱۵۲) در وضعیت قرمز قرار گرفت که نشاندهنده شرایط ناسالم برای تمامی گروههای سنی است.
همچنین، شهرهای اهواز با شاخص ۱۲۶، رامهرمز ۱۲۳، شادگان ۱۲۱ و گتوند ۱۰۸ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس گزارش شدند. در مقابل، هوای شهرهای آبادان، آغاجاری، اندیکا، باغملک، دزفول، دهدز، شوش، لالی، ملاثانی و هفتکل در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
مسئولان بهداشتی توصیه کردهاند که ساکنان شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی، بهویژه کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماریهای تنفسی، از فعالیتهای طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند.
