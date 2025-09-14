هشدار قرمز و بنفش در خوزستان؛ کیفیت هوا به وضعیت خطرناک رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفیت هوا (AQI) در هویزه با ثبت عدد ۵۰۰، هندیجان ۴۶۷ و دشت آزادگان ۳۴۲ در وضعیت قهوه‌ای و خطرناک قرار گرفته است که نشان‌دهنده شرایط بسیار بحرانی برای سلامت عمومی است. در این شرایط، توصیه می‌شود تمامی گروه‌های سنی از فعالیت در فضای باز خودداری کنند.

شهر رامهرمز با شاخص ۲۱۰ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار دارد. همچنین، شهرهای هفتکل (۱۶۷)، بهبهان (۱۶۳) و دزفول (۱۵۸) در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی گزارش شده‌اند.

بر اساس داده‌های این سامانه، شهرهای ماهشهر (۱۴۷)، شوش (۱۴۶)، اهواز (۱۴۴)، باغملک (۱۳۷)، آغاجاری (۱۳۲)، ملاثانی (۱۲۸)، اندیمشک (۱۲۲) و آبادان (۱۰۸) در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند. این شرایط برای کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های تنفسی خطرناک است.

در مقابل، شهرهای اندیکا، ایذه، خرمشهر، دهدز، شادگان، گتوند و لالی در وضعیت قابل قبول قرار دارند و دهدز تنها شهر خوزستان با هوای پاک گزارش شده است.