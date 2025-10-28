جولانژاد: جابجایی کالای اساسی از بندر امام خمینی ۱۵ درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در مهرماه امسال، یک‌میلیون و ۴۰۳ هزار و ۸۹۹ تُن کالای اساسی از بندر امام خمینی به مقاصد مختلف کشور انتقال یافت که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۱۵.۲ درصدی داشته است.

وی افزود: این میزان کالا در قالب ۶۱ هزار و ۷۹۱ سفر جاده‌ای حمل شد که در مقایسه با مهرماه سال گذشته ۱۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به نقش راهبردی بندر امام خمینی در تأمین اقلام اساسی کشور گفت: کالاهای جابجا شده شامل گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا و برنج بوده است که برای تأمین نیاز استان‌های مختلف به سراسر کشور ارسال شده‌اند.

جولانژاد تصریح کرد: انتقال منظم و بدون وقفه کالاهای اساسی نتیجه مدیریت دقیق ناوگان حمل‌ونقل، کنترل مستمر جریان بار و هماهنگی مؤثر بین اداره‌کل راهداری، سازمان بنادر و شرکت‌های حمل‌ونقل است.

وی یادآور شد که بندر امام خمینی به‌عنوان اصلی‌ترین مبدا تأمین کالاهای اساسی کشور، نقش مهمی در امنیت غذایی و پشتیبانی از بازار ملی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بندر امام خمینی به سبب موقعیت جغرافیایی در حاشیه شمال‌غربی خلیج فارس و اتصال مستقیم به شبکه ریلی و جاده‌ای کشور، یکی از مهم‌ترین بنادر چندمنظوره ایران محسوب می‌شود. این بندر با برخورداری از ۴۰ پست اسکله، سیلوهای بزرگ ذخیره‌سازی و تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری، نقش کلیدی در واردات غلات و نهاده‌های دامی دارد و به‌عنوان محور اصلی تأمین کالاهای اساسی و توسعه بازرگانی جنوب کشور شناخته می‌شود.