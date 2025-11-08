جاده «ارومیه - سلماس» همچنان جان می گیرد؛تعریض محور منتظر تامین اعتبار

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سکینه اسمی: محور ارومیه - سلماس (گردنه قوشچی) که به دلیل تردد بالا و وقوع تصادفات متعدد به یکی از جاده‌های حادثه خیز کشور تبدیل شده است، با وجود افزایش اقدامات ایمنی در دو سال اخیر همچنان یکی از جاده‌های پرتصادف استان به شمار می‌رود.

تردد بیش از ۸ میلیونی در طی نیمه نخست سال جاری، قرار گرفتن در کریدور بزرگراهی غرب کشور، جاده‌ای منتهی به پایانه مرزی به کشور ترکیه، وجود بزرگترین منطقه اقتصادی استان در سلماس و … به خوبی گویای اهمیت محور مواصلاتی ارومیه - سلماس است.

محوری که در کنار اهمیت استراتژیک و ارتباطی متأسفانه به دلیل حجم بالای تردد و نبود زیرساخت‌های لازم راهی به یکی از جاده‌های حادثه خیز و پرتصادف آذربایجان غربی نیز تبدیل شده است.

هر چند در سال‌های اخیر به خصوص در دو سال گذشته احداث سه دوربرگردان، نصب نیوجرسی به طول ۲۷ کیلومتر، احداث یک زیرگذر، اجرای طرح‌های ارتقای ایمنی به مبلغ بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان به همراه افزایش روشنایی و خط کشی تاکنون توانسته در کاهش برخی حوادث جاده‌ای در این محور تأثیرگذار باشد اما با وجود این اقدامات این جاده همچنان قربانی می‌گیرد.

با وجود مزیت‌های اقتصادی و ارتباطی این محور استراتژیک در استان و قرار گرفتن این محور در کریدور بزرگراهی غرب کشور این محور از استانداردهای راهسازی فاصله دارد و تعریض این جاده برای تبدیل شدن به بزرگراه منتظر تأمین اعتبار است.

هر چند در امر تصادفات جاده یکی از سه عامل راننده، خودرو و جاده یکی از عوامل به شمار می‌رود و برای مدیریت این حوادث باید همه عوامل را مدنظر قرار داد اما با توجه به افزایش آمار بالای سوانح جاده‌ای در این محور اهمیت افزایش زیرساخت‌های ایمنی و راهسازی در این محور مواصلاتی ارومیه - سلماس از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان برای افزایش ایمنی محور ارومیه - سلماس هزینه شده است

رئیس اداره ایمنی راه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی در خصوص وضعیت ایمنی در محور ارومیه - سلماس با بیان اینکه این محور از جاده‌های تردد و پرحادثه استان به شمار می‌رود، گفت: در دو سال اخیر ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای افزایش ایمنی در این محور هزینه شده و اقدامات ارتقای ایمنی همچنان در حال اجراست.

امیریدبیضا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه احداث سه دوربرگردان، یک زیرگذر، نصب نیوجرسی، روشنایی، و روکش آسفالت را بخشی از اقدامات افزایش ایمنی در این محور برشمرد و گفت: تاکنون ۳۰ کیلومتر نیوجرسی با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان در این محور اجرایی شده است.

۲۵۰ میلیارد تومان برای طرح‌های ارتقای ایمنی در محور ارومیه - سلماس هزینه شده است وی ادامه داد: احداث دو دوربرگردان در تقاطع وقاصلو و کریم آباد به مبلغ ۷ میلیارد تومان، احداث زیرگذر به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان و اصلاح دوربرگردان در تقاطع آرنسا به مبلغ دو میلیارد تومان از دیگر اقدامات افزایش ایمنی در محور ارومیه - سلماس است.

یدبیضا خاطرنشان کرد: در دو سال اخیر ۲۵ کیلومتر روکش آسفالت به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان در گردنه قوشچی انجام شده است، افزود: روشنایی این محور به همراه ارتقای روشنایی نقطه‌ای نیز اجرا شده و همچنان در دست اجراست.

رئیس اداره ایمنی راه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه باید هر سال ۱۰ درصد تصادفات کاهش یابد که سال گذشته استان با تحقق این مورد رتبه برتر کشوری را کسب کرد امسال نیز تلاش داریم در زمینه ارتقای جاده‌ها و کاهش تصادفات قدم برداریم.

تعریض امانی ۴ کیلومتر از محور ارومیه - سلماس

یدبیضا از تعریض محور ارومیه - سلماس در گردنه قوشچی خبر داد و گفت: این اقدام از وظایف راه و شهرسازی است اما اداره کل راهداری استان به صورت امانی به طول ۴ کیلومتر برای تردد ماشین آلات راهسازی تعریض انجام داده است.

وی با بیان اینکه تعریض این محور یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: این طرح از طریق وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است با تعریض این محور شاهد کاهش تصادفات و افزایش ارتقای ایمنی در این محور خواهیم بود.

امسال در محور ارومیه – سلماس بیش از ۳۳۰ کیلومتر خط کشی انجام شده است یدبیضا از اجرای ۳۲۰۰ کیلومتر خط کشی در محورهای مواصلاتی استان طی سال جاری خبر داد و گفت: طی سال جاری برای خط کشی در این میزان محورهای مواصلاتی استان اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

رئیس اداره ایمنی راه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی با اشاره به اینکه عملیات خط کشی از اقدامات مؤثر در افزایش ایمنی تردد و کاهش تصادفات جاده‌ای است، اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، تا پایان سال جاری ۱۶۰۰ کیلومتر دیگر از محورهای استان نیز خط کشی خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه ارتقای ایمنی جاده‌ها از اولویت‌های اصلی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان است، تصریح کرد: امسال در محور ارومیه – سلماس بیش از ۳۳۰ کیلومتر خط کشی انجام شده است.

تعریض محور ارومیه - سلماس منتظر تأمین اعتبار مورد نیاز

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی نیز در خصوص اقدامات این اداره کل در محور ارومیه - سلماس گفت: به جهت نیاز منطقه و اهمیت کاهش بار ترافیکی محور اصلی ارومیه - سلماس و کاهش تصادفات احتمالی؛ امسال دو مطالعه پدافند غیرعامل و زیست محیطی این محور به اتمام رسیده است.

پیمان آرامون در گفتگو با خبرنگار مهر از تعریض محور ارومیه - سلماس خبر داد و اظهار کرد: بعد از اتمام این مطالعات تعریض این محور به طول ۲۷ کیلومتر در وزارت راه و شهرسازی مصوب شده و به سازمان برنامه و بودجه برای تأمین بودجه ارسال شده است.

تعریض محوز ارومیه - سلماس منتظر تأمین اعتبار یک همتی است مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی اعتبار مورد نیاز برای این طرح را ۴۰ میلیارد تومان برای هر کیلومتر در مجموع یک همت عنوان کرد و افزود: در صورت تأمین اعتبار آماده پیمان سپاری این محور برای تعریض هستیم که در صورت اجرا این محور به بزرگراه تبدیل می‌شود.

وی اضافه کرد: ارتقای درجه راه‌های استان در دستور کار بوده و به جهت اهمیت احداث بزرگراه ارومیه به سلماس از مسیر منطقه انزل؛ درخواست تأمین اعتبار مالی اجرای پروژه از طریق وزیر راه و شهرسازی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شده و در مرحله اخذ مجوز ماده ۲۳ جهت تأمین اعتبار و پیمان سپاری است.

محور ارومیه - سلماس در صدر تصادفات جاده‌ای آذربایجان غربی

فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی نیز در خصوص آخرین وضعیت محور ارومیه - سلماس در زمینه تصادفات جاده‌ای گفت: محورهای ارومیه- سلماس، ارومیه - مهاباد و محور سرو سه محور پر تصادف آذربایجان غربی هستند.

سرهنگ رضا پناهی مقدم آبان ماه امسال در آخرین جلسه تحلیل تصادفات جاده‌ای استان گفت: محورهای ارومیه - سلماس، ارومیه - مهاباد و محور سرو به ترتیب پر تصادف ترین محورهای آذربایجان‌غربی هستند.

وی با قدردانی از اقدامات ایمنی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی در جاده‌ها افزود: تردد در محورهای مواصلاتی استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۷ درصد افزایش یافته است، اما با اجرای اقدامات ایمنی و ترافیکی، در برخی محورها آمار فوتی‌ها تثبیت یا حتی کاهش یافته است.

سرهنگ پناهی مقدم گفت: بر اساس آمار، ۵۰ درصد تصادفات جرحی و فوتی در راه‌های اصلی، ۸ درصد در بزرگراه‌ها، ۲۱ درصد در راه‌های روستایی و ۲۱ درصد در راه‌های فرعی رخ می‌دهد و همچنین ۷۹ درصد وسایل نقلیه دخیل در این حوادث خودروهای سواری هستند.

محور ارومیه - سلماس با ۸ میلیون پرترددترین محور آذربایجان غربی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از محور ارومیه - سلماس به عنوان پرترددترین محور استان نام برد و گفت: این محور به دلیل قرار گرفتن در کریدور بزرگراهی غرب کشور، وجود بزرگترین منطقه آزاد به همراه پایانه‌های منتهی به مرز از پرترددترین محورهای مواصلاتی استان به شمار می‌رود.

برای افزایش ایمنی در محور ارومیه - سلماس سه دوربرگردان، یک زیرگذر و ۲۷ کیلومتر نیز نیوجرسی اجرا شده است ارسلان شکری با بیان اینکه در نیمه نخست امسال ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار و ۵۴۴ تردد در محور ارومیه - سلماس ثبت شده است، گفت: برای افزایش ایمنی در این محور سه دوربرگردان، یک زیرگذر و ۲۷ کیلومتر نیز نیوجرسی اجرا شده است.

وی با اشاره به برقراری روشنایی کامل در این محور عنوان کرد: همچنین برای افزایش ایمنی و تردد رانندگان روشنایی‌های نقطه‌ای نیز در این محور اجرا شده است و اقدامات افزایش ایمنی هم در این محور و هم در تمامی محورهای مواصلاتی استان در دست اجراست.

اجرای ۱۰ کیلومتر روکش آسفالت در محور ارومیه - سلماس

شکری از انجام ۱۰ کیلومتر روکش آسفالت در محور ارومیه - سلماس خبر داد و گفت: به صورت امانی با استفاده از ماشین آلات راهداری بحث تعریض و کاهش نقاط کور این محور نیز در حال اجراست.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی با بیان اینکه در بحث تصادفات و حوادث جاده‌ای در کنار افزایش ایمنی جاده‌ها سایر موارد نیز مورد توجه قرار گیرد، گفت: کاهش حوادث رانندگی تنها با در نظر گرفتن همزمان سه عامل انسان، خودرو و جاده امکان‌پذیر است.

شکری خاطرنشان کرد: برای کاهش تصادفات نباید تنها به یکی از عوامل مؤثر بسنده کرد. باید باورها را تغییر داد و به نقش انسان، خودرو و جاده به صورت هم‌زمان و متوازن توجه داشت. اگرچه طبق نظر کارشناسان، سهم جاده در بروز تصادفات کمتر از دو عامل دیگر است، اما اقدامات فرهنگی، آموزشی و بازدارنده باید در هر سه بخش به طور هماهنگ دنبال شود.

وی به اقدامات راهداری در زمینه ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و افزود: شناسایی و ایمن‌سازی نقاط پر تصادف با استفاده از روش‌های نوین، تأثیر بسزایی در کاهش تصادفات دارد و همچنین در کنار اقدامات فرهنگی، توسعه فعالیت‌های سخت‌افزاری نیز ضروری است تا روند کاهشی تلفات حفظ شود.

آذربایجان غربی به دلیل هم مرزی با سه کشور خارجی یکی از استان‌های مهم در زمینه زیرساخت‌های ارتباطی به شمار می‌رود، در کنار افزایش سوانح جاده‌ای اهمیت استراتژیکو اقتصادی محورهای ارتباطی استان نیز ایجاب می‌کند ایمنی این محورها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

هر چند خط کشی و نصب روشنایی، گام‌های مؤثری برای کاهش تصادفات و افزایش ایمنی جاده‌ها بوده است، اما با این حال، برای مقابله با وضعیت بحرانی تصادفات، به ویژه در محور ارومیه به سلماس، نیاز به ادامه و گسترش این پروژه‌ها و اقدامات دیگر، از جمله بهبود وضعیت آسفالت و نصب علائم هشداردهنده، همچنان ضروری به نظر می‌رسد.