رشد ۲۷ درصدی جابجایی کالاهای اساسی از بندر امام خمینی(ره) در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع کالاهای اساسی از بندر امام خمینی (ره) به مقاصد مختلف کشور منتقل شده است. این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، رشدی ۲۷ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: این حجم از کالاها توسط ۳۲۳ هزار دستگاه کامیون جابجا شده که نشاندهنده افزایش ۲۴ درصدی تعداد سفرها و استفاده از ناوگان حملونقل جادهای نسبت به سال گذشته است.
جولانژاد با اشاره به نوع کالاهای جابجا شده، بیان کرد: عمده این کالاها شامل گندم، جو، ذرت، دانههای روغنی و نهادههای کشاورزی و دامی بوده که به نقاط مختلف کشور ارسال شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان تأکید کرد: این رشد قابلتوجه، نتیجه تلاشهای مستمر در بهبود زیرساختهای حملونقل جادهای و نقش محوری بندر امام خمینی (ره) بهعنوان یکی از مراکز اصلی توزیع کالاهای اساسی در کشور است.
