به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد پیش از ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا از مبادی استان به سراسر کشور جابجا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به انجام این حجم جابجایی از طریق بیش از یک میلیون و ۳۹۰ هزار سفر کامیونی، افزود: این آمار نشان می‌دهد خوزستان همچنان یکی از اصلی‌ترین کانون‌های حمل‌ونقل و توزیع کالاهای اساسی کشور است.

جولانژاد با تأکید بر نقش حیاتی کالاهای جابجا شده در امنیت غذایی و پایداری بازار داخلی گفت: ذرت دامی، گندم انسانی، دانه‌چین، انواع بنزین، شکر و کنجاله از جمله اقلامی هستند که از طریق شبکه حمل‌ونقل استان منتقل شده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به بندر راهبردی امام خمینی (ره) اظهار داشت: سهم این بندر از جابجایی کالاهای اساسی، ۸ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۲۲۱ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیر ۳۲ درصدی داشته است.

مدیرکل راهداری خوزستان موقعیت جغرافیایی استان را عامل کلیدی در این موفقیت دانست و گفت: دسترسی به بندر امام، مسیرهای مرزی و شبکه گسترده جاده‌ای، خوزستان را به محور اصلی ترانزیت کالاهای وارداتی و صادراتی کشور تبدیل کرده است.

وی تأکید کرد: خوزستان با این حجم جابجایی، نقشی بی‌بدیل در زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور دارد. هرگونه تقویت زیرساخت حمل‌ونقل در این استان، مستقیماً به بهبود اقتصاد ملی منجر خواهد شد.