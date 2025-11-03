شکری: طرح تجمیع سامانه های حمل و نقل در آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان شکری دوشنبه شب در آئین تجلیل از فعالان حوزه حمل‌ونقل مسافر آذربایجان‌غربی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: طرح سامانه سپاس با هدف ارتقای شفافیت، ساماندهی خدمات و بهبود وضعیت صنف حمل‌ونقل مسافری در دست اجراست.

وی با اشاره به مشکلات صنف مسافری در تأمین نهاده‌های حمل‌ونقلی از جمله لاستیک و روغن افزود: با توجه به ظرفیت‌های مرزی آذربایجان‌غربی، امکان معرفی شرکت‌ها برای واردات این نهاده‌ها از طریق رویه‌های مرزی همچون کولبری و مرزنشینی تحت عنوان قطعات ماشین‌آلات وجود دارد.

شکری با اشاره پیگیری‌ها در زمینه توسعه زیرساخت‌های مرزی، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک گفت: با برنامه‌ریزی برای ایجاد مرکز تخصصی اورهال و نوسازی ماشین‌آلات راهداری و ناوگان حمل‌ونقل در منطقه آزاد ماکو، شاهد جهشی بزرگ در نوسازی ناوگان، تقویت توان فنی و ارتقای جایگاه استان در عرصه حمل‌ونقل بین‌المللی خواهیم بود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به توسعه زیرساخت‌ها در مسیرهای منتهی به پایانه مرزی تمرچین گفت: از زمان تبدیل تمرچین به مرز رسمی تردد اربعین، زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، خدماتی و رفاهی در این منطقه رشد چشمگیری داشته است.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های عمرانی و حمل‌ونقلی برای اربعین‌های آینده گفت: علاوه بر پایانه تمرچین، امسال در مرز بازرگان نیز پذیرای بیش از پنج هزار نفر از زائران کشورهای همسایه بودیم و جابه‌جایی زائران در مرز ایلام نیز بدون هیچ مشکلی انجام شد.

شکری اظهار کرد: یکی از شش مرز رسمی تردد زائران اربعین کشور در آذربایجان‌غربی قرار دارد و این توفیق بزرگ، از الطاف ویژه‌ی حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است که نصیب مردم مؤمن و خادمان این دیار شده است.

وی با بیان اینکه پایانه مرزی تمرچین به مرز وحدت اقوام و ادیان تبدیل شده است، اظهار کرد: آذربایجان‌غربی از گذشته رنگین‌کمانی از اقوام و مذاهب بوده و در سال‌های اخیر، شیعه و سنی، ترک، کرد و سایر اقوام این استان با همدلی و وحدت، خالصانه در خدمت زائران اباعبدالله (ع) تلاش کرده‌اند.