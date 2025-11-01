شکری: ۱۰۲ هزار تخلف رانندگی در محورهای آذربایجان غربی ثبت شد

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مهرماه سال جاری بیش از ۷ میلیون و ۱۰۱ هزار تردد در محورهای استان به ثبت رسیده که در همین بازه زمانی ۱۰۲ هزار و ۶۷۹ مورد تخلف رانندگی نیز توسط سامانه‌های هوشمند رصد شده است.

وی با اشاره به اینکه تخلفات مرتبط با سرعت بیشترین سهم را در میان تخلفات به خود اختصاص داده‌اند، تصریح کرد: تخلف سرعت بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت و تجاوز از سرعت مجاز با ۱۰۲ هزار و ۵۳۴ مورد، بیشترین نوع تخلف رانندگی در محورهای استان را شامل می‌شود که این موضوع ضرورت توجه و برخورد جدی نهادهای مسئول را نشان می‌دهد.

محور ارومیه - مهاباد بیشتر میزان تخلفات سرعت در آذربایجان غربی

شکری ادامه داد: از مجموع تخلفات ثبت‌شده، بیش از ۱۰۰ هزار و ۲۵۴ مورد مربوط به خودروهای شخصی بوده است که بیانگر سهم غالب این نوع وسایل نقلیه در بروز تخلفات جاده‌ای استان است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده، محور ارومیه – مهاباد در محدوده ایستگاه صادراتی گوهرتاک بیشترین میزان تخلفات سرعت را به خود اختصاص داده و پس از آن، محور مهاباد – میاندوآب در رتبه بعدی قرار دارد.

شکری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت مسیرهای مواصلاتی اظهار کرد: طی هفت‌ماهه گذشته سال جاری، ۷۰۰ کیلومتر اصلاح شیب شیروانی و ۱۳۰۰ کیلومتر رفع افتادگی شانه راه در محورهای مواصلاتی استان اجرا شده است.

۱۲۰ کیلومتر از نقاط پرتگاهی آذربایجان غربی ایمن سازی شد

وی افزود: در بخش ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز نیز تاکنون ۱۲۰ کیلومتر از نقاط پرتگاهی ایمن‌سازی و بیش از ۱۰۶ هزار مترمکعب ترانشه برداری در محورهای مختلف استان انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: در حوزه نگهداری ابنیه فنی راه‌ها نیز تاکنون عرشه ۱۱۰ دستگاه پل پاک‌سازی و ۱۷۵ مورد عملیات تنقیه و دریواسیون بستر آب‌روها انجام گرفته است.

شکری در ادامه از اجرای گسترده عملیات تسطیح و رگلاژ راه‌ها خبر داد و گفت: تاکنون ۲۸۰۰ کیلومتر راه روستایی و ۱۲۰۰ کیلومتر راه مرزی در سطح استان تسطیح و رگلاژ شده است.