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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲

ممنوعیت برگزاری هرگونه مراسم مرتبط با هالووین

ممنوعیت برگزاری هرگونه مراسم مرتبط با هالووین

پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای از ممنوعیت برگزاری هرگونه مراسم مرتبط با «هالووین» در واحدهای صنفی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اتاق اصناف؛ پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای از ممنوعیت برگزاری هرگونه مراسم مرتبط یا موسوم به «هالووین» در واحدهای صنفی خبر داد.

در متن این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع کلیه مدیران و متصدیان محترم واحدهای صنفی، به‌ویژه کافه‌ها، رستوران‌ها و مجموعه‌های پذیرایی می‌رساند؛ بر اساس مقررات جاری و در راستای صیانت از شئون فرهنگی، مذهبی و اجتماعی کشور، برگزاری هرگونه مراسم، جشن، تجمع، تبلیغ، یا فروش اقلام مرتبط با موسوم به «هالووین» در کلیه اماکن عمومی و صنفی به طور کامل ممنوع می‌باشد

پلیس نظارت بر اماکن عمومی با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قاطع و قانونی به‌عمل آورده و در صورت مشاهده هر نوع اقدام تبلیغی یا اجرایی مرتبط، نسبت به پلمب واحد متخلف و معرفی متصدی به مراجع ذیصلاح اقدام خواهد نمود. از کلیه صنوف محترم درخواست می‌گردد ضمن رعایت کامل ضوابط و مقررات، از هرگونه همکاری یا مشارکت در برگزاری این‌گونه مراسم خودداری کنند.

تأکید می‌شود مسئولیت هرگونه تخلف در این خصوص، مستقیماً بر عهده متصدی واحد صنفی خواهد بود

کد مطلب 6637556

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