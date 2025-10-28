لزوم توجه به اقتضائات زنان در مقابله با اعتیاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ جلسه «کمیته ملی زنان و خانواده» ستاد مبارزه با موادمخدر در مجتمع فرهنگی شقایق ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد.

دولت خلیلوند؛ مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در امور مجلس در این جلسه با اشاره به انتصاب دو مدیر زن توسط ذوالفقاری؛ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، اهمیت ویژه به زنان و بهره‌گیری از نظرات آن‌ها در جلسات مختلف این ستاد اظهار کرد: کمیته زنان و خانواده کمیته‌ای ملی بوده و اعضای مختلفی از معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فراجا، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صداوسیما، بسیج مستضعفان، کمیته امداد، جمعیت هلال احمر، شهرداری تهران و … در آن حضور دارند.

وی بیان کرد: بررسی و ارائه پیشنهاد برای تحقق سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر، طرح ملی در حوزه زنان و خانواده با اولویت پیشگیری، تحلیل و شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها، رصد وضعیت موجود و آینده (آینده‌پژوهی وضعیت زنان و خانواده)، بررسی قوانین و مقررات موجود، شناسایی و پیگیری خدمات قانونی، بررسی اقدامات انجام شده در حوزه زنان و خانواده در بخش‌های دولتی و غیردولتی، بررسی و ارائه برنامه‌های پیشنهادی ملی و بین‌المللی در حوزه زنان و خانواده و … از جمله وظایف و اقدامات این کمیته است.

وی عنوان کرد: تقریباً موفق شدیم ۶۰ درصد از برنامه‌ها و دو طرح ملی را در این کمیته اجرا کنیم.

خلیلوند خاطرنشان کرد: خدماتی در قالب تفاهم‌نامه با وزارت‌خانه‌ها داشتیم و موفق شدیم با اجرای این تفاهم‌نامه خدماتی را برای زنان به منظور پیشگیری از اعتیاد ارائه دهیم.

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در امور مجلس متذکر شد: برای انجام اقدامات در امور زنان نیاز به عزم مل، همکاری و همیاری تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها داریم.

در ادامه این جلسه رؤیا احمدیان؛ مشاور امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی کشور به ایراد سخن پرداخت و گفت: ما باید راهکارهای پیشگیری از اعتیاد و درمان را برای بانوان مدنظر قرار دهیم و در این رابطه باید از ظرفیت تمام دستگاه‌ها بهره ببریم.

وی با تأکید بر اینکه هدف سازمان بهزیستی کاهش ۱۰ درصدی شیوع اعتیاد با اولویت جمعیت دانشجویی، کارگری و دانش‌آموزی است، یادآور شد: رویکرد سازمان بهزیستی در بحث مقابله با اعتیاد، نگاه پیشگیری‌محور است.

احمدیان ادامه داد: در بحث پیشگیری از اعتیاد، افراد را در سه بعد عموم مردم، افراد انتخابی (در معرض خطر) و افرادی که به صورت موردی انتخاب می‌شوند (افرادی که با خطر مواجهند) دسته‌بندی کردیم.

موسوی چلک؛ معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه گزارشات ما باید پنج مبنا شامل فراگیری، جامعیت، کفایت، پایداری و اثربخشی داشته باشد، گفت: این پنج مبنا باید در برنامه‌های ما لحاظ شود.

وی افزود: بهزیستی متنوع‌ترین خدمات را به لحاظ وظایف خود در حوزه پیشگیری از اعتیاد دارد.

موسوی چلک در این جلسه پیشنهاد داد در جلسات این‌چنینی گزارشی از سیمای عملکرد و نه سیمای اعتیاد در حوزه خانواده و زنان با تأکید بر اعتیاد ارائه شود و گفت: با ارائه این گزارش ملی متوجه خواهیم شد که کدام موضوع اولویت نخست ما است.

نرجس قاسم‌پور؛ معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و رئیس دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده نیز در جمع‌بندی این جلسه گفت: زمانیکه درباره بحث اعتیاد به صورت عمومی صحبت می‌کنیم پیچیدگی زیادی دارد اما وقتی این بحث به زنان نیز کشیده می‌شود پیچیدگی‌ها بیشتر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ما باید بحث پیشگیری را از سنین پایین‌تر شروع کنیم، ما در حوزه مقابله با اعتیاد نمی‌توانیم نسخه واحدی برای مردان و زنان بپیچیم و باید اقتضائات بانوان را در مراحل مختلف اعم از مواجهه آن‌ها با موادمخدر مدنظر قرار دهیم.

قاسم‌پور تصریح کرد: ما در تمام مسیر در حوزه مقابله با اعتیاد برای جامعه هدف باید این نکته را لحاظ کنیم که در حال طراحی اقدامات برای گروه زنان معتاد یا در معرض خطر هستیم.

وی پیشنهاد داد حداقل در مراکز استانی که زنان دارای اعتیاد بالاتری هستند، مراکز درمان اعتیاد و بازتوانی مادر و کودک، توسعه داده شود.