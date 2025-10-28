بررسی سوالات نمایندگان از وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، حاکم ممکان در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه ۶ آبان ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورکار امروز کمیسیون اقتصادی مجلس، به بررسی سوالات ۱۲ نفر از نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد و امور دارایی برمی‌گشت که در مجموع ۱۷ فقره سوال در این جلسه مطرح شده است. همچنین در این نشست رئیس سازمان مناطق آزاد، رئیس گمرک و مدیرعامل بورس هم حضور داشتند.

وی افزود: پس از اینکه نمایندگان سوالات را مطرح کردند، وزیر اقتصاد توضیحاتی در خصوص سوالات ارائه کرد که برخی از نمایندگان سوال کننده پس از استماع صحبت های مدنی زاده اقناع شدند، برخی سوالات خود را مسترد کردند، البته تعدادی از نمایندگان قانع نشدند و مهلت یک ماهه ای به وزیر دادند تا اینکه نظرات کارشناسی خود را با آمار و ارقامی که از سوی وزیر اقتصاد بیان شده است، مقایسه کنند و در نهایت تصمیم لازم اتخاذ شود. باید به این نکته اشاره کرد که پس از مهلت تعیین شده و در صورت عدم اقناع نمایندگان سوال کننده، موضوع مجددا در کمیسیون اقتصادی مطرح خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: سوالات نمایندگان به موضوعاتی چون مباحث گمرکی، مناطق آزاد، پرداخت تسهیلات تکلیفی (وام‌های ازدواج و فرزندآوری)، بازار بورس، مسائل منطقه‌ای و مناطق آزاد مرتبط بود.