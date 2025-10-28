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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۲۰

رد تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در کمیسیون شوراها

رد تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در کمیسیون شوراها

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: در نشست امروز کمیسیون، تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در موضوع قراردادهای خرید اتوبوس و خودرو برقی رد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی محمودی با اشاره به نشست امروز (سه‌شنبه ۶ آبان ماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست، تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از شـهرداری تهران در موضـوع قراردادهای خرید اتوبوس و خودرو برقی توسط شهرداری تهران با حضور نماینده منتخب متقاضیان و شهردار تهران مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس دوازدهم ادامه داد: در ادامه نشست، نماینده متقاضی تحقیق و تفحص، سوالات ۴ گانه خود در خصوص قراردادهای خرید اتوبوس و خودرو برقی توسط شهرداری تهران را مطرح کرد و شهردار تهران به همراه معاونان خود پاسخ سوالات مطرح شده را ارائه کرد، همچنین نمایندگان نظرات خود را در خصوص عملکرد شهرداری تهران مطرح کردند.

وی افزود: پس از شنیدن پاسخ های شهردار تهران، در خصوص تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رای گیری صورت گیرد که با اکثریت آرا این موضوع رای نیاورد و تقاضای تحقیق و تفحص رد شد.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم یادآور شد: رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به صحن فرستاده می شود تا نمایندگان نیز در خصوص رد این موضوع اظهارنظر کرده و رای گیری صورت گیرد.

کد مطلب 6637637
زهرا علیدادی

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