به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: در حالی که دشمن صهیونیستی نسل‌کشی، ویرانی و گرسنگی را علیه ملت فلسطین در نوار غزه به راه انداخته و با تداوم جنایات خود مسجدالاقصی، قدس و کرانه باختری را هدف قرار داده است، هم‌زمان حساب‌های جعلی و مشکوکی در شبکه‌های اجتماعی فعال شده‌اند که هدفی جز تخریب جنبش و رهبران آن و دامن زدن به تفرقه میان مردم فلسطین ندارند.

حماس اعلام کرد که فعالیت این حساب‌های مشکوک را به دقت پیگیری می‌کند. در میان آن‌ها حسابی با نام «خالد منصور» در پلتفرم ایکس بیش از دو سال است به انتشار مطالب دروغین، تحریف واقعیت‌ها و تلاش برای تخریب وحدت جنبش و بدنام کردن برخی رهبران مقاومت می‌پردازد.

در این بیانیه آمده است: در ماه‌های اخیر نیز حساب مشکوک دیگری با نام «العصفورة» به راه افتاده که با انتشار اتهامات و شایعات بی‌اساس علیه اعضا و کادرهای مقاومت، به تحریک افکار عمومی و برانگیختن اختلافات داخلی مشغول است. این صفحه مجازی نیز به دنبال ایجاد فتنه و تفرقه میان نیروهای مقاومت است.

حماس خاطر نشان کرد: همچنین شبکه‌ای از حساب‌های مشابه با نام‌هایی چون «یونس البحری»، «صادق عزالدین»، «نسرین رزاینه» و «تجارة الکون» علیه حماس فعالیت دارند.

حماس تأکید کرد که خطر این حساب‌ها در ساخت اخبار جعلی، انتشار شایعات مغرضانه و وانمود کردن دفاع از بخشی از مقاومت در برابر بخش دیگر نهفته است؛ اقدامی که تنها در راستای منافع دشمن صهیونیستی انجام می‌شود.

بر این اساس، جنبش حماس از همه مردم فلسطین و حامیان مقاومت درخواست کرد که از تعامل یا اعتماد به این حساب‌های جعلی و مشکوک خودداری کنند و بدانند که هدف اصلی آنان ایجاد اختلاف و تضعیف مقاومت است.

حماس در پایان، اطمینان داد که ملت آگاه فلسطین و اعضای جنبش، فریب این دروغ‌پردازی‌ها را نخواهند خورد و این تلاش‌های مسموم به شکست خواهد انجامید. مقاومت و رهبران آن همچنان متحد و استوار در برابر همه دسیسه‌ها و توطئه‌ها خواهند ایستاد.