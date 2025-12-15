حماس: سیاست تحریک دینی زمینه ساز گسترش خشم و رویارویی خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد که طرح جدید شهرکسازی رژیم اشغالگر که اراضی پروژه فرودگاه قلندیا را هدف قرار داده و شامل ساخت حدود ۹ هزار واحد مسکونی جدیداست، تجاوزی مستقیم به شهر قدس و مقدسات اسلامی به شمار میرود.
هارون ناصرالدین، عضو دفتر سیاسی حماس و مسئول پرونده قدس تاکید کرد: همزمانی این طرح با اقدام شهرکنشینان در نصب و افروختن شمعدان عید «حنوکا» در نزدیکی باب القطانین، یکی از دروازههای تاریخی مسجدالاقصی، بخشی از روند خطرناک تشدید یهودیسازی و اقدامات تحریکآمیز علیه این مکان مقدس است.
وی افزود: این اقدامات با حمایت کامل نیروهای اشغالگر انجام میشود و در چارچوب سیاست هدفمند برای تحمیل واقعیتهای جدید یهودیسازی، تغییر هویت دینی و تاریخی مسجد الاقصی و نقض آشکار قوانین و قطعنامههای بینالمللی قرار دارد.
ناصرالدین هشدار داد: ادامه شهرکسازی، تعرض به مسجدالاقصی و حملات علیه نمازگزاران، پیامدهای خطرناکی برای اشغالگران به همراه خواهد داشت و سیاست تحریک دینی، زمینهساز گسترش خشم و رویارویی خواهد شد.
وی از امت اسلامی و آزادگان جهان خواست برای دفاع از قدس و مسجد الاقصی و توقف سیاستهای یهودیسازی و تعرضها، مسئولیت خود را بر عهده بگیرند.
ناصر الدین تاکید کرد: هویت عربی-اسلامی مسجد الاقصی با این اقدامات تغییر نخواهد کرد.
