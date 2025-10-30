به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، رسانههای عبری زبان با اعلام خبر تلاش حزب لیکود برای نامزدی یائیر نتانیاهو فرزند نتانیاهو برای تصدی سمتی عالی رتبه در اتحادیه جهانی صهیونیسم، اعلام کردند که این سمت از نظر جایگاه و امتیازات، همتراز با مقام وزیر بوده و شامل حقوق بالا، بودجه ویژه سفر، تیمی از مشاوران و محافظان شخصی دائم است.
اپوزیسیون رژیم صهیونیستی پس از افشای نام یائیر نتانیاهو در فهرست رسمی نامزدها، فرایند انتصاب او را به طور موقت متوقف کرد. حزب «یش عاتید» به سرکردگی یائیر لاپید در بیانیهای اعلام کرد: با ناباوری کامل از تصمیم شرمآور برای انتصاب یائیر نتانیاهو مطلع شدیم و تحت هیچ شرایطی چنین توافقی را امضا نخواهیم کرد.
لاپید تصریح کرد: ما به تلاش خود برای مقابله با فساد ادامه خواهیم داد و هرگز اجازه چنین کاری را نخواهیم داد.
یکی از مقامات اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز این اقدام را فریب و سوءاستفاده از توافقات رسمی برای ایجاد شغل ویژه برای پسر نخستوزیر توصیف کرده و آن را یک عملیات فریبکاری تمامعیار خواند.
این جنجال در حالی رخ میدهد که کابینه نتانیاهو به دفعات متهم به استفاده ابزاری از نهادهای رسمی برای منافع شخصی و خانوادگی شده است؛ اتهاماتی که شکاف میان کابینه و مخالفان را در صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی تشدید کرده است.
نظر شما