نتانیاهو آمریکا را در جریان تجاوز به غزه قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که این رژیم پس از اتهاماتی مبنی بر نقض توافق آتش‌بس توسط حماس، آمریکا را از برنامه خود برای حمله به نوار غزه مطلع کرده است.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم، پیش از اجرای حمله نظامی به نوار غزه، دولت آمریکا را در جریان ماهیت این حمله قرار داده است.

شبکه سی‌ان‌ان نیز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد: اسرائیل ما را از تصمیم خود برای انجام حملات در غزه مطلع کرده است.

این تحولات در حالی است که روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» به نقل از یک منبع اسرائیلی نوشت: ما به حماس حمله می‌کنیم، اما اوضاع تا نقطه بازگشت به جنگ تشدید نخواهد شد.