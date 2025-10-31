حضرت زهرا(س) الگوی زنان جامعه؛ استکبار ستیزی ویژگی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن رستمیان در خطبه‌های نماز جمعه دامغان در محوطه دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان موضوع زیست عفیفانه را به عنوان یکی از سنت‌های حسنه اسلامی مورد تاکید قرار داد.

وی ضمن گرامی داشت ایام فاطمیه بیان کرد: زندگی حضرت زهرا (س) سراسر برکات است و ایشان الگوی کاملی از زیست عفیفانه برای بانوان جهان اسلامی به شمار می آیند لذا باید سیره فاطمی برای جوانان کشورمان به خصوص دختران تبیین شود.

امام جمعه دامغان با بیان اینکه ایشان هم در مدیریت خانه و خانواده و هم در حضور اجتماعی همراه با عفاف و پوشش کامل الگوی زنان جهان اسلامی محسوب می‌شوند، گفت: حضور زن در اجتماع در موارد ضرورت بلامانع است، اما باید با حفظ حجاب و عفاف باشد، همان‌گونه که حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در خطبه فدکیه این الگو را به نمایش گذاشتند.

رستمیان در ادامه از فعالان فرهنگی و معلمان و پژوهشگران و اساتید حوزه و دانشگاه خواست تا در زمینه تبیین فرهنگی زیست عفیفانه همکاری و ارائه نظر داشته باشند و بیان کرد: سیره فاطمی بهترین الگوی بانوان ما است همچنین فاطمیه فرصتی است برای شناخت تاریخ اسلام و تبیین مسئله ولایت. باید از این ایام برای تحکیم وحدت و تعمیق بصیرت دینی جامعه بهره برد.

وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان افزود: این روز یادآور سه حادثه بزرگ تاریخی یعنی تبعید حضرت امام خمینی (ره)، شهادت دانش‌آموزان انقلابی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا است. ملت ایران باید با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۱۳ آبان بار دیگر انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کنند.

امام جمعه دامغان با اشاره به صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جنگ نرم گفت: دشمن در تلاش است ناکارآمدی نظام اسلامی را القا کند، در حالی‌که ملت ایران با تکیه بر ایمان، علم و مقاومت توانسته است در برابر فشارها و تحریم‌ها ایستادگی کند. امروز وظیفه همه ما روایت ایران قوی و تبیین دستاوردهای انقلاب است.