به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن رستمیان در خطبه‌های نخستین نماز جمعه اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ دامغان در مصلای این شهر وجود اتحاد و وحدت سران قوا در مقابل ترفند و دروغ های دشمنان را شتایش کرد و ابراز داشت: این وحدت خار چشم دشمن است.

وی با بیان اینکه حضور ملت بصیر و آگاه ایران در خیابان ها و شب های اقتدار؛ تعجب جهان را انگیخت و دشمنان را رسوا کرد، افزود: با حضور خودجوش و قاطع ملت ایران، سیلی محکمی به گوش دشمنان زده شده است.

خطیب جمعه دامغان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آغاز کننده جنگ نبوده اما تا پیروزی نهایی در صحنه خیابان و میدان جمهوری اسلامی ایران ایران حضور داشته و با تمام توان و قدرت از انقلاب اسلامی ایران دفاع خواهد کرد.

رستمیان به حادثه طبس اشاره کرد و بیان داشت: قدرت الهی و اعتقاد ملت ایران در سال ۵۹ شکست آمریکا را در صحرای طبس رقم زد و این پیروزی یک معجزه الهی بود که برای ملت ایران به وجود آمد.

وی تصریح کرد: در ماه گذشته حادثه طبس دوم نیز در استان اصفهان رقم خورد که با شکست دشمن مواجه و خسارت جانی و مالی فراوان به آمریکا وارد شد.

امام جمعه دامغان به فرا رسیدن ۹ اردیبهشت سالروز تأسیس شوراها اشاره داشت و افزود: شوراهای اسلامی شهر باید بیش از گذشته به رفاه و آبادانی مردم با تصویب مصوبات گام بردارد و عدالت را به خوبی اجرا کند.