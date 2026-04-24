۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

تکرار معجزه طبس در اصفهان؛ تعجب جهان از سیل محکم ملت در شب‌های اقتدار

دامغان- امام جمعه دامغان با اشاره به حادثه سقوط بالگرد آمریکایی‌ها در اصفهان به‌عنوان «طبس دوم»، گفت: ملت بصیر ایران در شب‌های اقتدار با حضور خودجوش، سیلی محکمی به دشمن زدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن رستمیان در خطبه‌های نخستین نماز جمعه اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ دامغان در مصلای این شهر وجود اتحاد و وحدت سران قوا در مقابل ترفند و دروغ های دشمنان را شتایش کرد و ابراز داشت: این وحدت خار چشم دشمن است.

وی با بیان اینکه حضور ملت بصیر و آگاه ایران در خیابان ها و شب های اقتدار؛ تعجب جهان را انگیخت و دشمنان را رسوا کرد، افزود: با حضور خودجوش و قاطع ملت ایران، سیلی محکمی به گوش دشمنان زده شده است.

خطیب جمعه دامغان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آغاز کننده جنگ نبوده اما تا پیروزی نهایی در صحنه خیابان و میدان جمهوری اسلامی ایران ایران حضور داشته و با تمام توان و قدرت از انقلاب اسلامی ایران دفاع خواهد کرد.

رستمیان به حادثه طبس اشاره کرد و بیان داشت: قدرت الهی و اعتقاد ملت ایران در سال ۵۹ شکست آمریکا را در صحرای طبس رقم زد و این پیروزی یک معجزه الهی بود که برای ملت ایران به وجود آمد.

وی تصریح کرد: در ماه گذشته حادثه طبس دوم نیز در استان اصفهان رقم خورد که با شکست دشمن مواجه و خسارت جانی و مالی فراوان به آمریکا وارد شد.

امام جمعه دامغان به فرا رسیدن ۹ اردیبهشت سالروز تأسیس شوراها اشاره داشت و افزود: شوراهای اسلامی شهر باید بیش از گذشته به رفاه و آبادانی مردم با تصویب مصوبات گام بردارد و عدالت را به خوبی اجرا کند.

