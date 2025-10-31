به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جمال کریمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه که در مسجد جامع بانه برگزار شد، با تبریک به مناسبت هفته بیمه سلامت، به اهمیت بیمه برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه اشاره کرده و از خدمات بیمه سلامت تقدیر کردند.

وی با بیان اینکه بیمه سلامت گامی مؤثر در تحقق عدالت اجتماعی است، افزود: بیمه سلامت باید به گونه‌ای توسعه یابد که همه اقشار جامعه، به ویژه اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، تحت پوشش قرار گیرند و این امر یکی از نیازهای اساسی برای تضمین سلامت عمومی و کاهش فاصله‌های اجتماعی است.

وی همچنین از سازمان بیمه سلامت و کارکنان آن برای تلاش‌هایشان در شفاف‌سازی و ارائه خدمات بهتر به مردم تشکر کرد و گفت: باید از خدمات بیمه سلامت استفاده بهینه کرد تا همه افراد جامعه بتوانند در برابر هزینه‌های درمانی به حمایت‌های لازم دسترسی داشته باشند.

امام جمعه بانه به مناسبت سالروز تأسیس پدافند غیرعامل در سال ۱۳۸۲، به تشریح اهمیت این نهاد در مقابله با تهدیدات غیرنظامی پرداختند و آن را یکی از ارکان اصلی امنیت ملی دانست.

وی بیان کردند: پدافند غیرعامل به معنای دفاع در برابر تهدیداتی است که از طریق ابزارهای غیرنظامی و به شکل پنهانی انجام می‌گیرد و نقشی حیاتی در حفظ آرامش و امنیت کشور دارد، این اقدامات، علی‌رغم اینکه نظامی نیستند، اما توانایی کشور را در برابر تهدیدات افزایش می‌دهند.

تسخیر لانه جاسوسی نماد ایستادگی و مبارزه با استکبار جهانی است

ماموستا کریمی با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸، یادآور شد: این اقدام نماد ایستادگی و مبارزه با استکبار جهانی است.

وی افزود: ما باید همواره بر وحدت ملی تأکید کنیم تا در برابر تهدیدات خارجی و داخلی مقاوم باشیم و تسخیر لانه جاسوسی و دیگر اقدامات مشابه نشان داد که تنها با وحدت و همدلی می‌توانیم از کشور خود دفاع کنیم.

امام جمعه بانه همچنین از خدمات شهرداری بانه در توسعه زیرساخت‌های شهری قدردانی کرد و با اشاره به پروژه‌های عمرانی در حال اجرا مانند آسفالت‌ریزی و جدول‌گذاری در محلات مختلف، افزود: شهرداری باید تلاش کند تا با اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه فضای سبز، کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشد.

وی گفت: پروژه‌هایی مانند ساخت و بهبود آسفالت خیابان‌ها و پیاده‌روها، همگی به رضایت مردم و ارتقا سطح رفاه عمومی کمک می‌کند.

وی همچنین از شهرداری خواست تا در ادامه روند توسعه شهری، به درخواست‌های شهروندان توجه بیشتری داشته باشند و مشکلات موجود را حل کنند.

امام جمعه بانه اضافه کرد: همکاری مردم و مسئولان در پیشبرد پروژه‌های عمرانی بسیار مهم است و گفت: امیدواریم روند توسعه در شهر بانه همچنان ادامه یابد تا شاهد بهبود شرایط زندگی برای همه شهروندان باشیم.

ماموستا کریمی از مردم خواست تا با حضور فعال در مراسم ملی و راهپیمایی‌ها، نشان دهند که همواره آماده‌اند تا با وحدت و همبستگی در برابر هرگونه تهدید خارجی و داخلی ایستادگی کنند.

وی عنوان کرد: ما باید همیشه از وحدت و یکپارچگی خود حفاظت کنیم و در هر شرایطی برای دفاع از کشور و اسلام آماده باشیم.