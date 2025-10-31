دستکش های یک ملوان مانع از برد حیاتی گاندوها در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۶ امروز در ورزشگاه فولادشهر در حالی پیگیری شد که تلاش دو تیم با تساوی بدون گل در ورزشگاه فولادشهر اصفهان همراه بود.

ذوب آهن برای خروج از منطقه بحرانی انتهای جدول دنبال سه امتیاز این دیدار خانگی بود. از این رو شاگردان قاسم حدادی فر باری کاملا تهاجمی را در دستور کار قرار دادند اما درخشش طیبی پور دروازه‌بان جوان ملوان باعث شد تا ۴ موقعیت مسلم گلزنی گاندوها از بین برود.

اوج درخشش طیبی پور در دقیقه ۷۱ بود که دوبار توانست ناجی دروازه تیمش شود. او در دقیقا ۷۷ نیز موقعیت تک به تک با مهاجم ذوب آهن را گرفت تا یک تنه باعث تساوی تیمش شود.

ملوان در آخرین ثانیه‌های این دیدار با ضربه سر سینا خادم‌پور می‌توانست گلزنی کند اما مداقه ذوب آهن توپ را از روی خز دروازه بیرون کشید.

ذوب آهن با این تساوی ۷ امتیازی شد تا در رده چهاردهم حضور داشته باشد. ملوان نیز ۱۳ امتیازی شد تا با یک بازی کمتر موقتا در رتبه پنجم قرار بگیرد.