استقلال خوزستان پیروز نیمه اول دیدار با فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و فولاد خوزستان در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۸ و با قضاوت میثم حیدری در ورزشگاه تختی آبادان رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان امیر خلیفه اصل به پایان رسید.

در این دیدار که با برتری نسبی شاگردان امیر خلیفه‌اصل آغاز شد، تیم استقلال خوزستان از همان دقایق ابتدایی با اجرای پرس از جلو و استفاده از سرعت بازیکنانش، نبض بازی را در اختیار گرفت و چند موقعیت گلزنی روی دروازه فولاد خلق کرد. در مقابل، شاگردان یحیی گل‌محمدی در تلاش بودند تا با حفظ توپ و کنترل بازی از خطرات بکاهند، اما در کارهای تدافعی دچار اشتباه شدند.

در نهایت، حملات استقلال خوزستان در دقیقه ۱۹ نتیجه داد و عارف رستمی با ضربه‌ای دقیق دروازه فولاد را گشود تا تیمش را پیش بیندازد. در ادامه، فولاد برای جبران نتیجه تلاش کرد اما موفق به باز کردن دروازه حریف نشد تا نیمه نخست با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال خوزستان به پایان برسد.