به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امروز با انجام ۶ بازی پیگیری می‌شود که در مهم‌ترین دیدار تیم‌های استقلال و آلومینیوم که رقابت تنگاتنگی در جدول دارند رو در روی هم قرار می‌گیرند.

ذوب آهن - ملوان

در اولین بازی امروز دو تیم ذوب آهن و ملوان در شرایطی به مصاف هم می‌روند که دو تیم شرایط کاملاً متفاوتی را تجربه می‌کنند. ذوب آهن با هدایت قاسم حدادی فر در پنج بازی اخیر خود موفق به کسب پیروزی نشده و سه شکست و دو تساوی را به دست آورده است. همچنین این باشگاه شرایط خوبی ندارد و با مشکل شدید مالی دست و پنجه نرم می‌کند.

در طرف مقابل تیم ملوان، پس از کسب دو پیروزی متوالی به دنبال چهارمین پیروزی خود در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر است. در ۱۰ دیدار رو در روی دو تیم ۴ پیروزی از آن ذوب آهن بوده و ۳ بار هم ملوان با پیروزی از زمین بازی خارج شده و سه مصاف دو تیم هم با نتیجه تساوی خاتمه یافته است. این بازی از ساعت ۱۶ و با قضاوت سعاد وفاپیشه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

استقلال - آلومینیوم

تیم فوتبال استقلال که در دو هفته اخیر متحول شده است و توانست به صدر جدول صعود کند امروز از تیم آلومینیوم میزبانی خواهد کرد. روزبه چشمی و موسی جنپو به دلیل مصدومیت نمی‌توانند استقلال را در این بازی همراهی کنند اما ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی آبی‌ها سایر نفرات خود را در اختیار خواهد داشت.

در ۱۰ دیدار گذشته رو در روی گذشته دو تیم سهم استقلال ۵ پیروزی بوده و ۵ بار هم دو تیم به تساوی رسیده‌اند و آلومینیوم تاکنون موفق به شکست استقلال نشده است و شاگردان سید مجتبی حسینی برای توقف این آمار ضعیف کار بسیار سختی را در پیش خواهند داشت.

آخرین باری که استقلال از آلومینیوم میزبانی کرد موفق شد این را با نتیجه پُر گل ۵ بر یک شکست دهد و باید دید شاگردان ساپینتو بار دیگر مقابل این حریف دست پُر از زمین بازی خارج خواهند شد یا خیر.

این بازی از ساعت ۱۶:۳۰ و با قضاوت پیام حیدری در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود.

مس رفسنجان - چادرملو

شاگردان رسول خطیبی در تیم فوتبال مس که شرایط خوبی ندارند و در رده پانزدهم جدول شانزده تیمی لیگ برتر قرار دارند امیدوارند که بتوانند امروز با کسب سه امتیاز زمین بازی را ترک کنند. تیم چادرملو شرایط بهتری نسبت به مس دارد و سعید اخباری و شاگردانش تلاش می‌کنند تا دومین برد متوالی خود در فصل بیست و پنجم را جشن بگیرند. این بازی امروز و از ساعت ۱۶:۳۰ با قضاوت حسن اکرمی در ورزشگاه شهدای مس برگزار می‌شود.

رسول خطیبی سرمربی مس در این بازی محروم است و از روی سکوها تیم خود را هدایت خواهد کرد.

این دو تیم تاکنون دو بار به مصاف هم رفته‌اند که هر یک از تیم‌ها یک بار پیروز از زمین بازی خارج شده است.

خیبر - گل گهر

تیم‌های خیبر و گل گهر دیدارهای خود در هفته گذشته را با شکست پشت سر گذاشتند و امروز برای کسب سه امتیاز تلاش می‌کنند.

گل گهر با ۱۲ و خیبر با ۱۰ امتیاز به ترتیب در رده‌های هفتم و نهم جدول قرار دارند و اگر به فکر حضور در بین تیم‌های بالای جدول هستند باید در این بازی پیروز شوند.

این دو تیم تاکنون ۴ بار به مصاف هم رفته‌اند که سهم گل گهر یک پیروزی بوده و ۳ بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است و تاکنون خیبر موفق به کسب پیروزی مقابل گل گهر نشده است.

این بازی از ساعت ۱۷ و با قضاوت بیژن حیدری در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان برگزار می‌شود.

شمس‌آذر - سپاهان

تیم شمس‌آذر که هفته گذشته موفق شد به اولین پیروزی فصل خود دست یابد امروز کار سختی را مقابل سپاهانی خواهد داشت که در ۵ بازی گذشته خود موفق به کسب ۴ پیروزی شده و شرایط شاگردان محرم نویدکیا در بهترین حالت ممکن است.

سپاهان در صورت کسب سه امتیازی این بازی حتی می‌تواند در صورتی که سایر رقبا امتیاز از دست دهند در پایان هفته نهم صدرنشین هم شود و در مقابل اگر شمس‌آذر سه امتیاز بازی را از آن خود کند حتی می‌تواند تا رده یازدهم جدول صعود کند.

این دو تیم تاکنون ۵ بار به مصاف هم رفته‌اند که ۳ پیروزی از آن سپاهان بوده و یک بار هم شمس‌آذر با پیروزی از زمین بازی خارج شده است و یک بازی هم با نتیجه تساوی پایان یافته است. این دیدار از ساعت ۱۸ و با قضاوت موعود بنیادی‌فرد در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار خواهد شد.

استقلال خوزستان - فولاد

تیم استقلال خوزستان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند و در هفته گذشته بازیکنان این تیم دو هفته حاضر به تمرین کردن نشدند تا قرار بر این شد که حدود ۲۰ درصد از قراردادشان به حساب‌هایشان واریز شود.

هنوز ورزشگاه غدیر اهواز آماده میزبانی مسابقات لیگ برتر نیست و بازی‌های خانگی استقلال خود برای دومین بار متوالی در ورزشگاه تختی آبان برگزار خواهد شد.

در ۱۰ دیدار گذشته رو در روی دو تیم، ۴ پیروزی از آن فولاد بوده و یک بازی هم به سود استقلال خوزستان خاتمه یافته است و پنج بار هم مصاف دو تیم با نتیجه تساوی خاتمه یافته است.

این بازی امروز از ساعت ۱۹ و با قضاوت میثم حیدری در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود.

برنامه و نتایج دیدارهای هفته نهم لیگ برتر به شرح زیر است:

* تراکتور یک - پرسپولیس یک

جمعه ۹ آبان

* ذوب‌آهن - ملوان؛ ساعت: ۱۶:۰۰

* استقلال - آلومینیوم؛ ساعت: ۱۶:۳۰

* ذوب‌آهن - ملوان؛ ساعت: ۱۶:۳۰

* مس رفسنجان - چادرملو؛ ساعت: ۱۶:۳۰

* خیبر - گل گهر؛ ساعت: ۱۷:۰۰

* شمس‌آذر - سپاهان؛ ساعت: ۱۸:۰۰

استقلال خوزستان - فولاد؛ ساعت: ۱۹:۰۰